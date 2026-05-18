鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-18 14:31

IC 設計廠凌陽創新 (5236-TW) 今 (18) 日宣佈，旗下 eUSB2V1 (Embedded USB2)方案已正式通過超微 (AMD-US) 測試並列入其認證供應商名單(AVL)，結合先前已取得的英特爾(INTC-US) AVL 認證，公司成為目前市場上首家同時獲得兩大處理器巨頭官方認證的 eUSB2V1 方案供應商。

凌陽創新董事長黃洲杰。(圖：凌陽創新提供)

凌陽創新指出，半導體製程邁入先進奈米節點，核心晶片的 I/O 電壓隨之降低，eUSB2 技術成為連接先進製程 CPU 與週邊設備的關鍵橋樑。公司成功克服跨平台相容性的技術挑戰，並滿足兩大平台嚴格規範，意味著不論是何種陣營的 PC 或行動裝置，公司方案均能提供最穩定、最優化的相容性表現。

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發言人李遠表示，凌陽創新能成為全球領先同時進入英特爾與超微 eUSB2V1 AVL 名單的廠商，是公司技術研發的重大里程碑。不僅展現公司在高速介面技術上的世界級水準，更確立了公司在市場上的領先優勢。這項突破將使公司在推廣「AI Eye」視覺感知方案時，能與兩大處理器平台進行更深度的整合，為全球客戶提供更卓越、更節能的視覺體驗。