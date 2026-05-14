〈焦點股〉國巨強攻漲停！00918持股逾7%最純 市價衝近2年新高
鉅亨網記者陳于晴 台北
被動元件近期成為市場資金焦點，國巨 *(2327-TW) 今 (14) 日開盤直奔漲停價 462 元，再創分割後新高。觀察國內主被動 ETF 持有國巨權重，其中以大華優利高填息 30(00918-TW) 逾 7% 最多，近期市價不斷走高，今天續漲約 1.6%，最高來到 25.91 元，創近 2 年新高，最新淨值為 25.59 元。
本土法人指出，被動元件龍頭國巨受惠 AI 伺服器與高效能運算對高階 MLCC 的需求激增，產業報價已於 2026 年第 1 季落底，產業漲價循環正式啟動，加上併購效益顯現，特規品比重突破 80%，可有效抵禦大宗商品波動，後續營運成長動能值得期待。法人普遍上修國巨目標價，高喊 500 元。
觀察國內主被動台股 ETF 對國巨的持有比重，以 00918 持有比重最高，達到 7.45%，其次為主動復華未來 50(00991A-TW) 權重 4.49%，而主動兆豐台灣豐收 (00996A-TW)、中信小資高價 30(00894-TW) 亦有 3% 以上。國巨近期的強勢上漲也帶動 00918 股價表現，近一周報酬率衝高，在國內 63 檔台股被動式 ETF 中高居第 3(統計截至 5/13)。
大華優利高填息 30 ETF 經理人郭修誠表示，AI 關鍵供應鏈受惠 AI 基礎建設相關關鍵零組件旺盛需求，帶動台股 3 月底以來飆漲。郭修誠指出，除市值型和主題型 ETF 外，具有高填息能力的高股息 ETF 也深具投資價值。以 00918 成分股觀察，電子類股占比近 5 成，搭配配息和高填息優勢，不僅可強化資產抗震力，更可創造優勢現金流。
00918 長期績效績優，於 4 月 21 日完成最近一次填息，連 4 季度填息成功，掛牌以來 12 次除息，其中 9 次完成填息，高達 75% 的填息率，再次證明將填息紀錄納入指數篩選因子，讓投資人領息不只是左有換右手的配息硬實力。
持有國巨 * 權重前 10 高 ETF
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股票代號
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股票名稱
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權重 (%)
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00918
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大華優利高填息 30
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7.45
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00991A
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主動復華未來 50
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4.49
|
00996A
|
主動兆豐台灣豐收
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3.34
|
00894
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中信小資高價 30
|
3.07
|
00981A
|
主動統一台股增長
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2.88
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00690
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兆豐藍籌 30
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2.68
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00943
|
兆豐電子高息等權
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2.51
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009803
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玉山市值動能 50
|
2.33
|
00982T
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平衡兆豐台美動能
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2.26
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00935
|
野村臺灣新科技 50
|
2.19
資料來源：CMONEY 統計截至 2026/5/13
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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