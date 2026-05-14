鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-14 11:30

被動元件近期成為市場資金焦點，國巨 *(2327-TW) 今 (14) 日開盤直奔漲停價 462 元，再創分割後新高。觀察國內主被動 ETF 持有國巨權重，其中以大華優利高填息 30(00918-TW) 逾 7% 最多，近期市價不斷走高，今天續漲約 1.6%，最高來到 25.91 元，創近 2 年新高，最新淨值為 25.59 元。

〈焦點股〉國巨強攻漲停！00918持股逾7%最純 市價衝近2年新高。(鉅亨網資料照)

本土法人指出，被動元件龍頭國巨受惠 AI 伺服器與高效能運算對高階 MLCC 的需求激增，產業報價已於 2026 年第 1 季落底，產業漲價循環正式啟動，加上併購效益顯現，特規品比重突破 80%，可有效抵禦大宗商品波動，後續營運成長動能值得期待。法人普遍上修國巨目標價，高喊 500 元。

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觀察國內主被動台股 ETF 對國巨的持有比重，以 00918 持有比重最高，達到 7.45%，其次為主動復華未來 50(00991A-TW) 權重 4.49%，而主動兆豐台灣豐收 (00996A-TW)、中信小資高價 30(00894-TW) 亦有 3% 以上。國巨近期的強勢上漲也帶動 00918 股價表現，近一周報酬率衝高，在國內 63 檔台股被動式 ETF 中高居第 3(統計截至 5/13)。

大華優利高填息 30 ETF 經理人郭修誠表示，AI 關鍵供應鏈受惠 AI 基礎建設相關關鍵零組件旺盛需求，帶動台股 3 月底以來飆漲。郭修誠指出，除市值型和主題型 ETF 外，具有高填息能力的高股息 ETF 也深具投資價值。以 00918 成分股觀察，電子類股占比近 5 成，搭配配息和高填息優勢，不僅可強化資產抗震力，更可創造優勢現金流。

00918 長期績效績優，於 4 月 21 日完成最近一次填息，連 4 季度填息成功，掛牌以來 12 次除息，其中 9 次完成填息，高達 75% 的填息率，再次證明將填息紀錄納入指數篩選因子，讓投資人領息不只是左有換右手的配息硬實力。

持有國巨 * 權重前 10 高 ETF

股票代號 股票名稱 權重 (%) 00918 大華優利高填息 30 7.45 00991A 主動復華未來 50 4.49 00996A 主動兆豐台灣豐收 3.34 00894 中信小資高價 30 3.07 00981A 主動統一台股增長 2.88 00690 兆豐藍籌 30 2.68 00943 兆豐電子高息等權 2.51 009803 玉山市值動能 50 2.33 00982T 平衡兆豐台美動能 2.26 00935 野村臺灣新科技 50 2.19

資料來源：CMONEY 統計截至 2026/5/13