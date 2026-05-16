鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-16 11:49

台股近期高檔震盪換手，挑戰 4 萬 2 萬點大關面臨沉重反壓，致使熱門主動式 ETF 普遍隨之回檔；反觀美股則在川習會釋出利多的加持下表現強勁，標普 500 與納斯達克指數本周雙雙創新高，激勵甫掛牌的元大納斯達克精選 (009820-TW)15 日逆勢上漲逾 1%，市價達 10.15 元，續創歷史新高，本周累計上漲 3.51%。

〈熱門股〉川習會釋利多 美股ETF新兵009820逆勢走紅周漲逾3.5%。(圖：shutterstock)

法人分析，台股目前行情在連日大漲後已進入高乖離階段，短線高本益比題材追價甚至是回檔承接的意願不高，加上獲利了結賣壓湧現，進而放大台股震盪。而美股則受惠川習會釋出利多，帶動其表現在政策不確定性消除後重拾多頭火種，大型股引領指數表現。

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觀察 15 日領漲的 009820，由主要成分股輝達大漲帶動，相關晶片與 AI 概念股如 ASML、微軟、博通同步走揚。加上近期成分股財報表現亮麗，更帶動新一輪漲勢，尤其成分股中的 Datadog 近日公布 2026 年第一季財報表現強勁，自 5 月 7 日法說會以來，累計漲幅已超過 40%。

009820 追蹤指數為納斯達克 100 增強成長指數，是納斯達克 40 年來首次針對 NASDAQ 100 指數進一步優化的精選指數，15 日逆勢收紅，近七個交易日上漲 4.6%，超越追蹤 NASDAQ 100 指數富邦 NASDAQ(00662-TW) 的 3.9%。

法人認為，隨企業加速導入生成式 AI，系統架構與運算環境愈趨複雜，雲端優化、資安監控與資料分析需求有望持續升溫，相關科技板塊中長期成長趨勢仍值得關注。

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