鉅亨研報 2026-05-18 10:19

AI 浪潮推升科技巨頭屢創新高，但高波動卻讓投資人陷入兩難：既渴望穩定現金流，又不想錯失 AI 飆漲契機。面對「要錢花，還是要錢長大」的痛點，最新理財趨勢給出解答：「AI 的果實，現在不僅天天在長，更能月月安穩摘取。」



根據基金資訊觀測站統計，富坦穩月收基金長年穩居國人持有境外基金第六大，凸顯台灣投資人對「穩定月收」的高度青睞。然而，在科技股強勢領漲的大趨勢下，投資人除了安穩領息，更期盼資產能具備向上爆發的成長動能。

從總體經濟來看，2026 年投資條件已臻成熟。聯準會（Fed）政策偏鴿、新任主席 Kevin Warsh 政策立場偏向進一步降息，多重資產優勢突出：利率下行可賺取債券資本利得；區間震盪時，高息股與債息則提供穩定現金流，靈活掌握「可領息、可賺價差」的雙重契機。

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同時，全球 AI 資本支出（Capex）強勁擴張，受惠於 AI 需求，2026 年全球半導體產業規模預計突破 1 兆美元，年增 26.3%，科技股長線成長故事遠未結束。

看準此需求，富蘭克林華美投信推出「富蘭克林華美美國收益多重資產基金」，主打「科技版穩月收」策略。將科技股漲幅納入配置，宣告收穫時代來臨：「你追了 AI 十年，今年它終於開始付你薪水。」讓資金穩站科技浪頭，打造兼顧成長與防禦的「雙引擎」。

要在震盪中穩摘果實，本基金透過「穩控波動、掌握輪動」邏輯，發揮兩大優勢：

1. 成長與息收並重：以科技成長股（佔比逾 36%）衝刺資本利得，搭配價值股與優質債券多元布局，靈活因應市場輪動、穩固收益。

2. 掩護性買權避震：委託具 70 年歷史的「富蘭克林坦伯頓收益團隊」操作，透過賣出買權收取權利金，創造額外收益並提供下檔保護，將科技股波動化為安穩回報。