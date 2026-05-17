鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-17 11:40

隨著美股上周五回檔，而台股周跌 431 點、且周 K 線留下長達 1200 點的上影線，加上外資期貨淨空單仍高達 5 萬口，台股交易員認為，技術面過熱、獲利了結氣氛升溫再加上外資避險情緒維持下，短線加權指數恐跌多漲少，而 5 月 20 日輝達公布財報將是 AI 多頭大軍能否續強推進勢力的一個關鍵點。

法人看技術面正乖離過大，本周台股恐有修正壓力。(鉅亨網資料照)

台股交易員指出，外資期貨淨空單雖由前一周的 54530 口降至 5 月 15 日的 50963 口，但仍處於避險高峰，加上外資在集中市場周賣超 908 億元，顯示在大盤創高後的避險情緒相對濃厚。

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觀察外資過去一周主要賣超有主動統一升級 50(00403A-TW) 多達 160 萬張，元大台灣 50(0050-TW) 和主動統一台股增長 (00981A-TW) 均超過 12 萬張，中鋼 (2002-TW) 也遭賣逾 9 萬張、主動群益科技創新 (00992A-TW) 超過 8 萬張、彰銀 (2801-TW) 和主動復華未來 50(00991A-TW) 均逾 7.4 萬張，臺企銀 (2834-TW) 達 6 萬張，顯示外資與積極進場買進主動式 ETF 的散戶對作。

而投信則展現了本土資金的硬實力，單周買超多達 898 億元，創 2024 年 3 月下旬來最大量，其中，買超聯電 (2303-TW) 高達 7.4 萬張、華邦電 (2334-TW)6 萬張、台積電 (2330-TW)2.3 萬張、文曄(3036-TW) 和國巨 *(2327-TW) 均超過 2 萬張，南亞科 (2408-TW)1.3 萬張、台表科(6278-TW) 也達 1 萬張。

本周重頭戲是輝達 20 日公布財報，不過，輝達股價在日 K 連 7 紅後，周五回檔 4.4%，台股交易員提醒，須提防輝達股價後的回檔壓力，進一步造成 AI 熱度的修正。

不過台股交易員也認為，台股長線投資者倒不需過度焦慮，短線漲多修正難免。