鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-16 10:58

鴻海周四 (14 日) 召開法說會，預期第二季 AI 機櫃出貨將季增高雙位數百分比、全年倍數以上成長；MSCI 周三 (13 日) 公布調整結果，台股 3 項指標全面獲調升；川習會周四於北京登場，會談內容聚焦貿易、原油及台灣等議題，以下為本周大事回顧：

鴻海法說、MSCI調整台股權重三升、川習會登場，本周大事回顧。(圖：shutterstock)

〈鴻海法說〉AI 機櫃出貨 Q2 高雙位數季增全年倍數成長 CPO 交換機 Q3 量產

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鴻海 (2317-TW) 周四 (14 日) 召開法說，針對 AI 伺服器展望，公司表示，預期第二季 AI 機櫃出貨季增高雙位數百分比、全年出貨倍數以上成長，AI 多種解決方案出貨逐季增，800G 以上交換機全年倍增、CPO 交換機第三季量產出貨。

展望第二季，鴻海估計營收顯著季增、強勁年增，全年營收維持強勁成長目標，且隨著 AI 規模擴大與自制率提升，營業利益率有機會優於去年 3.2% 的水準。

〈MSCI 調整〉台股權重三升 標準型指數納入旺矽、台積電權重續攀

川習會登場 貿易、原油及台灣議題成關注焦點

川習會周四 (14 日) 於中國北京登場，會談聚焦貿易、原油及台灣等議題。針對台灣議題，習近平指出，台灣問題是中美關係中最重要的問題，台灣問題處理好了，兩國關係就能保持總體穩定，台灣問題處理不好，兩國就會碰撞，甚至起衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地，認為台海和平穩定是中美雙方最大公約數。

台積電股利再加碼 單季配息提升至每股 7 元新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周二 (12 日) 召開董事會，會中決議第一季之每股現金股利 7 元，不僅較上季的 6 元直接增加 1 元，同時也是改成季配息以來的單季新高，符合台積電股利穩定增加的配發策略。

〈廣達法說〉首季 EPS 5.5 元創同期高 AI 伺服器毛利率稀釋將趨緩 上修通用型伺服器展望

廣達 (2382-TW) 周四 (14 日) 日召開法說會並公告第一季財報，第一季稅後純益 211.92 億元，每股純益 5.5 元，創同期新高。針對伺服器展望，廣達持續看好 AI 伺服器展望，維持年增三位數看法，並同步上調通用型伺服器全年展望，預期將成長雙位數百分比。

針對第一季毛利率表現，廣達指出，受到 AI 伺服器出貨結構改變，進一步稀釋毛利率，但隨著產品單價提高，認為第二季毛利率稀釋的狀況將趨於和緩。

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