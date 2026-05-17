鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-17 11:19

因應全球人工智慧發展與產業數位轉型趨勢，經濟部中小及新創企業署積極推動人才培育 ，其建置的「中小企業網路大學校」數位學習平台已累積超過 108 萬人加入會員 ，成功帶動中小微企業上網學習 AI 的熱潮。為強化企業的數位競爭力，中企署規劃多場 AI 應用工作坊，推動企業專區輔導方案 ，單一企業最高可獲得新台幣 15 萬元輔導款，聯合提案最高則可達 30 萬元 。

中小微企業向來是台灣經濟發展的重要基石，也是帶動產業發展與社會安定的關鍵力量 。面對 AI 浪潮襲來，中企署特別建置「中小企業網路大學校」AI 主題專區 ，提供全天候不受空間限制的多元化學習資源 。

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目前該平台已累積超過 108 萬會員，上架超過 720 門課程，為國內最具代表性的數位學習平台，涵蓋 AI、淨零碳排、創業、產業實務及雙語課程等多元主題 ，有效協助企業跨越地域限制進行數位轉型。

為了全面普及 AI 應用，平台至今已上架 196 門 AI 主題數位課程，從基礎知識、工具方法到實務應用與亮點案例一應俱全 。中企署更於 15 日下午在集思北科大會議中心舉辦 AI 應用工作坊 ，邀請生成式 AI 創新學院院長李啟龍親自授課，內容涵蓋 AI 策略思維、工具應用、治理及決策實務 。後續也規劃在 6 月 2 日、7 月 7 日、8 月 6 日持續辦理工作坊 ，協助員工運用 AI 工具提升生產力 。

此外，平台特別推動「企業學習專區」提供內訓空間 ，115 年度「中小企業網路大學校 - 企業專區 AI 人才培育輔導」已開始受理申請 。中小微企業不論是單獨提案或聯合提案皆可參與 ，單一企業最高可獲 15 萬元輔導款 ，聯合型企業最高可獲 30 萬元輔導款 。