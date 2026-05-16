鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-16 12:25

延長癌症存活率，中央健康保險署積極推動癌症精準醫療數位轉型，截至 115 年 4 月已有 81 家醫院參與，其中 35 家以 FHIR 格式送審。根據最新統計近 3 個月各癌別用藥送審案件中，肝癌用藥以 29% 採用 FHIR 送審居首，大腸直腸癌則以 24% 居次。次世代基因定序（NGS）納入健保給付上路兩年，在去年 10 月全面導入 FHIR 後，將進一步整合癌症診斷至治療的完整資訊鏈，更利於精準投藥。

延長癌症存活率是政府重要目標，健保署為推動癌症精準醫療，於 14 日舉辦 114 年度次世代基因定序資料收載機制之規劃及建置成果觀摩會，會中展示 NGS 基因檢測資料標準化作業流程、實作醫院及檢測單位之傳輸演練試辦經驗，期盼實現醫療資料跨機構之有效互通與數位轉型，逐步落實健康台灣願景。

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健保署署長陳亮妤表示，自 113 年 5 月起將次世代基因定序檢測納入健保給付，提供實體腫瘤及血液腫瘤之 NGS 檢測套組，協助臨床醫師制定個人化治療方案並精準投藥，健保挹注經費 3 億元。截至 115 年 2 月為止，NGS 申報醫院共 62 家，對應 27 種癌藥並治療 10 種癌症，已有 5700 人受惠。

陳亮妤指出，過去的基因檢測報告多以 PDF 或非結構化的純文字建立，敘述方式與數值格式不一致，不利醫療數位化及自動化的發展。為進一步強化 NGS 檢測資料之應用效能，健保署於 114 年 10 月正式啟動 NGS 資料收載機制之規劃及建置計畫，並全面導入 FHIR 國際醫療資訊標準，確保跨機構醫療資料互通性。

本次會議由國衛院說明健保基因檢測資料收載格式及傳輸機制，並邀請林口長庚醫院、新光醫院及檢測單位分享基因檢測資料標準化及整合臨床資料上傳流程，以優化精準醫療資料之收載。

健保署日前已推動癌藥事前審查以電子病歷申請，截至 115 年 4 月已有 81 家醫院參與，其中 35 家以 FHIR 格式送審。統計近 3 個月資料顯示，全國各癌別用藥事前審查案件中，肝癌用藥 29% 以 FHIR 送審居首，大腸直腸癌用藥 24% 以 FHIR 送審次之。本次更擴大範圍至 NGS 基因檢測資料，逐步整合癌症病人從診斷、治療到成果追蹤的完整就醫資訊，接續透過雲端系統分享病人的跨院就醫資料與用藥紀錄，以利醫師進行更精準之診斷與處方。