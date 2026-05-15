鉅亨網新聞中心 2026-05-15 18:30

此次中美元首會晤引發全球輿論高度關注，綜合主要媒體報導內容顯示，國際社會普遍認為，這場會晤不僅是世界兩大經濟體重塑關係的重要節點，更為未來中美關係的互動模式確立了新的方向。

以下整理各國媒體及相關機構的觀察重點：

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一、 新定位與「制度性護欄」的建立

多家外媒與研究機構指出，此次會晤的核心成果在於將兩國關係定位為「中美建設性戰略穩定關係」。

戰略穩定與避險： 新加坡《聯合早報》援引專家分析指出，這一新定位改變了過去以「競爭」為主導的局面，有助於推動兩國關係趨向戰略性穩定，進而跨越所謂的「修昔底德陷阱」。

《紐約時報》則引述德國專家的觀點，認為中國展現出將該陷阱視為「可避免風險」的態度，而非不可逆轉的預言。

設置制度性保障： 新加坡《海峽時報》認為「建設性戰略穩定關係」是一種全新表述，其本質是為中美關係設置更多「制度性護欄」，以應對多層次的複雜關係。

巴基斯坦《黎明報》也強調，外界高度關注雙方能否建立「保障機制」，這不僅關乎經貿議題，更將深遠影響國際秩序的演變。

二、 經濟務實主義與政商界的積極互動

媒體普遍觀察到，此次會晤充滿了「經濟務實」的色彩。

重塑合作信心： 美國 CNBC 將此稱為「歷史性峰會」，並引述中國美國商會董事會主席吉莫曼的看法，認為雙方在多領域達成合作，增強了外界對兩國共同應對挑戰的信心。

頻繁的商界交流： 《華爾街日報》與彭博社均注意到會晤期間美中政商界互動頻繁，特別是美國代表團成員中包含眾多企業界代表，顯示出雙方在多個領域重啟對話、深化交流的意願。

全球經濟的穩定器： 國際貨幣基金 (IMF) 對此對話表示歡迎。其發言人指出，世界兩大經濟體的高層接觸有助於緩解緊張局勢、減少不確定性，這對全球經濟整體而言是重大利多。

三、 邁向「可控競爭」的新常態

對於兩國未來的競爭態勢，國際輿論展現出審慎樂觀的預期。

避免衝突： 俄羅斯衛星通訊社援引專家觀點指出，會晤表明兩國正致力於避免直接衝突，尋求進入一種「可控競爭」的狀態，並努力達成彼此可接受的方案。