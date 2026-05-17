鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-17 11:21

竣邦第一季營收 4.37 億元，年增 6.5%、毛利率 27.1%，年減 2 個百分點、營業利益 0.43 億元，年減 6.4%、營業利益率 9.9%，年減 1.4 個百分點；稅後純益 0.37 億元，年減 15.8%，每股純益 1.17 元，創同期次高。

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竣邦表示，第一季因戶外領域主力客戶訂單進入密集出貨期，占整體營收比重提升至 23.7%，高毛利之運動領域因出貨節奏調整，占比較去年同期下降，產品組合改變影響第一季毛利率表現。

不過，竣邦表示，觀察近期多家國際運動休閒品牌持續強化材料創新與產品線延伸，重新切入高成長市場，使機能性布料在運動休閒與日常服飾市場之滲透率持續提高，帶動公司合作品牌客戶跟專案開發量持續增加。