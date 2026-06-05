鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-05 14:05

輝達執行長黃仁勳喊話成功！韓媒《THE ELEC》今日 (5 日) 報導指出，SK 海力士正式公開中長期擴產規劃，目標在 2030 至 2031 年間，將整體 DRAM 晶圓月投片產能從目前的 55 萬片 (含中國無錫廠約 20 萬片) 大幅提升至 100 萬片，新增產能將全數落腳於南韓龍仁半導體產業園區。

黃仁勳喊話增產成功！SK海力士揭中長期擴產藍圖 2030年月產衝百萬片DRAM(圖:shutterstock)

具體時程顯示，龍仁一期廠房規劃 6 間潔淨室，首間設備進場時間已由原定的 2027 年 5 月提前至同年 2 月，預計調試後即可新增月產 6 萬片，之後將以每半年新增一間潔淨室、每間貢獻 6 萬片的速度擴張，到 2030 年上半年僅一期廠房即可新增 36 萬片月產能。

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與此同時，清州 M15X 廠預計今年下半年量產，2027 年產能爬坡至每月 8 萬片。兩大基地的新增產能，將支撐整體百萬片目標達成。

SK 海力士明確表示，新建產線將專注於 DRAM，NAND 快閃記憶體業務僅進行製程升級，不擴充晶圓規模。

上述規劃與 SK 集團會長崔泰源日前在台北國際電腦展 (Computex) 宣示「5 年內整體晶圓產能翻倍」的目標一致。

SK 海力士也強調，將不受短期市場價格波動影響，堅定推進擴產計畫。