鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-15 21:29

美國總統川普 15 日（周五）結束訪中行程，他在搭乘「空軍 1 號」返美途中接受隨行記者訪問時透露，他與中國國家主席習近平在北京會談期間討論了美國對台軍售事宜，且他很快就會作出決定。

據《路透社》報導，川普表示，習近平直接詢問，若解放軍攻台，美國是否會協防台灣？川普當場拒絕回答這個問題。

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「只有一個人知道答案，那就是我。我是唯一知道的人。」川普說，「習近平今天親自問我，我告訴他，我不談這個。」

此外，川普表示，他在台灣問題上未對習近平作出任何承諾，並且他很快就會決定 140 億美元對台軍售案。

另據《彭博》報導，川普在「空軍 1 號」上對記者表示：「他（習近平）對台灣問題的立場很強硬，但我沒作出任何承諾。」川普提到他與習近平就此議題「談了很多」，習近平不希望看到台灣追求獨立，因為那會引發非常強烈的衝突。

提及美國對台軍售，川普說，他與那位「管理台灣的人」交談過後，將「在接下來相當短的時間內作出決定」，但他並未明確指出具體對象。

若川普試圖取消對台 140 億美元軍售案，可能會在華府引發跨黨派反彈；但若白宮推進軍售案，川普可能會面臨北京震怒。

美國對台軍售案可能在 9 月再度浮上檯面，屆時習近平將赴美訪問。川普 14 日晚間在國宴上宣布，已邀請習近平在 9 月 24 日訪問白宮。

川普 14 日與習近平舉行會談後，美國國務卿盧比歐隨即接受《NBC News》專訪，表示北京對台灣真正的盤算，是希望台灣「自願統一」。