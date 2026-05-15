鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-15 12:27

為協助旅館業者接軌國際服務標準，並強化品牌辨識度，交通部觀光署委託商業發展研究院，於今 (2026) 年 4 月 27 日至 5 月 11 日，於台中、花蓮、高雄及台北之星級旅館辦理共計 4 場「115 年度星級旅館評鑑說明暨業師專題分享會」，活動吸引逾 300 位旅館從業人員參與。觀光署呼籲，業者可將評鑑視為經營管理的「全方位健檢」，藉由標準化評核，優化營運體質，將官方認證轉化為吸引國際客源的競爭優勢。

觀光署強調，星級旅館評鑑制度不僅是消費者選擇住宿的安心指標，更是政府為優質旅館的專業認證。業者取得星級標章，除能顯著提升品牌形象外，更可優先獲得如「利息補貼延長」及「品質提升補助加倍」等實質鼓勵。另觀光署並將於國內外旅展等場合行銷推廣星級旅館。

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另因應新制評鑑採取「全面無預警評鑑」模式，為降低業者對新制的不安感，觀光署自去 (2025) 年起推動「旅館精進輔導」到館服務。針對從未參與評鑑或曾於 2022 年 7 月前參與舊制之業者，得申請此項精進輔導服務，由專業委員親赴現場，針對「建築設備」與「服務品質」兩大基準進行深度診斷，協助業者精準掌握改進關鍵，確保服務水準符合星級規範。