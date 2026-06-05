永誠資產管理處 2026-06-05 15:50

當第一份薪水入帳時，許多人心中都曾出現過同一個問題：「是不是該開始給爸媽孝親費了？」在華人社會裡，孝親費不只是金錢，更像是一種責任、一份感謝，以及成年後回饋父母養育之恩的象徵。然而，當房價高漲、物價上升、薪資成長追不上生活成本的時代來臨，這份原本單純的心意，卻逐漸成為許多年輕世代的壓力來源。

孝親費該給多少？先顧爸媽還是先顧自己？多數人忽略的財務真相(圖:shutterstock)

一邊是父母的期待與家庭責任，一邊是買房、結婚、生育、退休等人生規劃；一邊希望盡孝，一邊又擔心自己的財務基礎尚未穩固。究竟孝親費該怎麼給？先照顧父母，還是先照顧自己？其實，這從來不是一道非黑即白的選擇題。

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父母需要你，還是期待你？

很多家庭對孝親費的爭執，本質上並不是金額問題，而是沒有分清楚「需要」與「期待」。如果父母退休後缺乏穩定收入來源，生活費、醫療支出或照護費用確實需要子女協助，那麼適度分擔家計，本就是家庭共同承擔責任的一部分。但如果父母本身已有退休金、租金收入、存款或其他被動收入來源，孝親費更多時候代表的是情感回饋與家庭文化，而非實際財務需求。這兩種情況，看似相同，實際上卻完全不同。

有些人月薪 60000 元，每月給父母 10000 元並不影響生活；但也有人月薪 35000 元，扣除房租、交通與生活開銷後幾乎所剩無幾，卻仍因為壓力而每月拿出 8000 元回家。表面上看起來很孝順，但長期下來可能沒有存款、沒有緊急預備金，甚至必須依靠信用卡與信貸維持生活。如果因為過度付出，反而讓自己陷入財務困境，最後還需要父母反過來支援，那麼這樣的孝順，其實已經偏離了原本的初衷。

先照顧好自己，才有能力照顧家人

很多人聽到這句話會感到不舒服，但從財務規劃的角度來看，這反而是對家庭最負責任的做法。搭飛機時，空服員都會提醒乘客：「氧氣罩掉落時，請先戴好自己的氧氣罩，再協助身旁的人。」原因很簡單。如果自己都無法維持正常呼吸，又如何幫助別人？財務也是同樣的道理。如果一個人沒有緊急預備金、沒有保險保障、沒有退休規劃，所有收入都拿來支援家庭，那麼一旦遭遇失業、疾病或重大意外，不只自己受影響，整個家庭都可能一起承受衝擊。

因此，建立自己的財務安全網，並不是自私，而是一種更成熟的責任感。因為真正的孝順，不是某個月多給五千元，而是在父母真正需要幫助的時候，你有能力伸出援手。

在給孝親費之前，先建立三道財務防線

許多人習慣先決定孝親費金額，再思考自己剩下多少錢可以運用。但從資產管理角度來看，順序其實應該反過來。在規劃孝親費之前，建議先確認自己是否具備以下三項基礎條件。

第一：建立緊急預備金

至少準備六至十二個月必要生活開銷。這筆資金就像家庭的防火牆，能在失業、轉職或突發事件發生時，維持生活正常運作，不至於讓整個家庭陷入財務危機。

第二：完成風險保障配置

許多家庭累積多年的資產，往往在一次重大疾病後迅速消耗。透過醫療險、重大傷病險、失能險等保障工具，將風險轉嫁出去，遠比單純增加孝親費更能保護整個家庭。

第三：保留合理儲蓄能力

扣除生活費與孝親費後，若仍能維持至少 20% 以上的儲蓄率，代表財務狀況相對健康。

如果連基本儲蓄能力都無法維持，代表現金流已經過度緊繃，此時繼續提高孝親費，反而可能增加未來家庭的風險。

孝親費不一定只能用現金

很多人認為孝親就是固定每月匯款，但事實上，孝親的方式可以更加靈活。例如以下：

►生活支持：現金補助

提供父母日常生活所需，維持基本生活品質。

►關鍵補位：直接代付

例如保險費、定期健康檢查、醫療支出或營養保健費用。

相較於直接給現金，這種方式更能確保資源真正用在改善父母生活品質與健康管理上。

►長期準備：醫療與照護基金

如果目前收入較高，也可以考慮將部分孝親預算轉為長期準備資金，透過穩健資產配置逐步累積未來可能需要的醫療或長照資源。因為對多數家庭而言，真正昂貴的從來不是生活費，而是未來可能出現的長期照護支出。

孝親最重要的，其實是溝通

許多年輕人明明經濟壓力很大，卻不敢調整孝親費。原因並非沒有能力，而是害怕被貼上「不孝」的標籤。但多數衝突其實來自資訊落差，很多父母並不了解現代年輕人面對的房價、租金、育兒成本與退休壓力，也不知道建立資產的重要性。因此，與其默默承受，不如試著進行更透明的溝通。

當你正在準備購屋、自備退休金、建立保障或規劃家庭財務時，不妨讓父母知道這些努力背後的原因。

因為許多父母真正期待的，未必是每個月固定收到多少錢，而是知道自己的孩子未來能過得穩定且安心。同時，也可以建立隨收入成長逐步調整孝親費的機制，讓父母擁有合理預期，自己也保有成長空間。

孝順，不該成為財務規劃的犧牲品

理財的本質，從來不是把錢花光，而是讓有限資源發揮最大的價值。孝親費不應該成為壓垮自己的最後一根稻草，也不該只是單純的情緒補償。真正成熟的家庭財務規劃，是在照顧父母的同時，也建立自己的財務安全感；是在承擔責任的同時，也保有未來持續照顧家人的能力。因為孝親從來不是短跑，而是一場長達數十年的馬拉松。唯有先建立穩定的收入能力、完善的保障系統與健康的資產配置，未來才能在父母真正需要幫助的時候，給予最有力量的支持。而這樣的孝順，往往比每個月多匯幾千元，更有價值。

（撰文者：永誠資產管理處 財顧團隊）

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