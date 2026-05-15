迎戰AIPC換機潮 華碩全面部署六大電競新品與商用市場
鉅亨網記者吳承諦 台北
華碩 (2357-TW) 旗下電競領導品牌玩家共和國 ROG 迎來成軍二十週年，華碩近來同步布局 AI 伺服器以及電競領域，今 (15) 日在台北三創生活園區舉辦新品試玩會，並發布與二十週年紀念記憶體等六大新品。
華碩今日發布包含紀念款記憶體、一體式水冷散熱器、AR 電競眼鏡以及迷你電競桌機，將接力登場以滿足玩家的多樣化需求 。
除電競大秀接續登場，華碩也看好人工智慧強勁需求，日前指出將今年伺服器營收成長目標由原先預期的 50% 翻倍上修至 100% 以上。共同執行長胡書賓表示受惠於大型雲端客戶投入持續擴張且訂單能見度極高，整體營運展望非常樂觀。
商用 PC 市場方面，華碩對高階機種 ExpertBook Ultra 寄予厚望，其極致輕薄機身與強大算力在東南亞多國發表後已獲得市場正面回饋。教育市場領域同樣取得卓越進展，不僅贏得日本教育與歐洲法國標案，在日本教育市場的市佔率更衝上歷史第二名。
華碩指出，公司正以人工智慧無所不在為核心願景，全面轉型為全方位 AI 企業。布局範疇從雲端服務算力一路延伸至終端設備，包含全新 AI 電腦、AI 手機以及機器人裝置。
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