〈華碩法說〉Q1賺97億元 EPS 13.2元 電競及伺服器業務帶動營益率走揚

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-12 18:51

PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (12) 日召開法說會並同步公布第一季財報，第一季稅後純益 97.97 億元，季年雙減，每股純益 13.2 元；財務長吳長榮表示，首季在電競及伺服器業務帶動下，營益率走揚超過原先目標。

Q1賺97億元 EPS 13.2元 電競及伺服器業務帶動營益率走揚。(圖：shutterstock)

華碩第一季營收 1940.51 億元，季增 2.2 %，年增 43.5 %；毛利率 13.8 %，季減 1.0 個百分點，年減 1.7 個百分點；營業利益 105.02 億元，季增 30.1 %，年減 8.3 %；營益率 5.4 %，季增 1.1 個百分點，年減 3.1 個百分點。稅後純益 97.97 億元，季減 14.1 %，年減 23.4 %，每股純益 13.20 元。

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吳長榮指出，首季毛利率略為衰退，與去年相比，是受到伺服器營收占比提升影響，營益率逆勢站上 5.4%，一舉超越公司內部原本設定的管理目標與市場普遍預期。

吳長榮指出，主要推力來自電腦與電競產品展現的品牌定價實力，加上伺服器業務已達到健康的經濟規模與獲利水準，這也帶動營業利益突破百億大關來到 105 億元，季成長率達 30%，雖然呈現年減，若排除去年同期的一次性呆帳調整項，華碩今年首季的營業利益年增率實際上高達 72%。

華碩季底存貨金額由去年底的 1853 億元增加至 2471 億元，庫存周轉天數則調整為 122 天。這項變動主要反映關鍵零組件的策略性備貨，以及部分伺服器訂單因出貨遞延至第二季所致。

亞太地區包含中國市場仍是華碩最大營收來源，第一季營收占比過半來到 58%。歐洲與美洲市場則分別貢獻 25% 與 17% 的營收，全球區域營收分布結構維持穩定。