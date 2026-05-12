鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-12 18:48

PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (12) 日召開第一季法說會，宣布將今年伺服器營收成長目標由原先預期的 50% 翻倍上修至 100% 以上。共同執行長胡書賓表示受惠於大型雲端客戶投入持續擴張，加上內部技術實力往下扎根，目前訂單能見度極高且對營運展望保持樂觀。

針對市場關注的 NVIDIA(NVDA-US) 新世代平台布局，華碩確認位列 Vera Rubin 架構的第一梯隊供應商，與合作夥伴維持極為緊密的關係。目前公司已接洽到相當不錯的訂單，確信將在第一波出貨潮中展現競爭實力。

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華碩對於第二季的營收展望同樣強勁，預期伺服器產品單季季增率將高達 50%，成為營運增長最顯著的板塊。在個人電腦產品部分則預計有 10% 至 15% 的季增幅度，展現出價量齊揚的營運動能。

共同執行長許先越指出公司正以 AI 無所不在為核心願景，全面轉型為全方位 AI 企業。布局範疇從雲端服務算力延伸至終端設備，包含 AI 電腦、AI 手機以及機器人裝置。公司將持續透過技術投資與戰略結盟，鞏固在 AI 價值鏈當中的核心地位。

旗下四大事業群在 AI 領域各有側重，基礎設施方案事業群主要提供大型運算力與伺服器架構。系統與開放平台事業群則為企業或組織內部提供具備數據隱私與低延遲優點的私有運算環境。工業電腦事業群則負責將 AI 落地至智慧工廠與醫療影像等實際應用場景。

商用個人電腦正積極備戰 AI PC 換機潮，華碩對高階機種 ExpertBook Ultra 寄予厚望。該產品透過極致輕薄機身與強大 AI 算力，在東南亞多國發表後已獲得市場與合作夥伴的正面回饋，可望建立無可取代的高階議價優勢。

在教育市場領域，華碩憑藉強大的產品生態系持續深耕。公司成功贏得日本教育 Giga Project 與歐洲法國標案，目前在日本教育市場的市佔率已高居歷史第二名，為未來營收注入強勁動能。

今年適逢電競品牌 ROG 創立 20 週年，華碩規畫在 COMPUTEX 期間舉辦大型慶典提升品牌忠誠度。透過與頂尖戰隊深度開發與專業賽事贊助，公司目標持續引領全球電競產業進入下一個十年。

機器人業務則朝向建立跨實體與虛擬載體的統一 AI 平台發展。華碩不再僅聚焦於單一硬體設備，而是利用同一 AI 核心支援機器人與虛擬代理人等載體，逐步實現可重複且可規模化的商業營運模式。