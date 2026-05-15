〈台聚法說〉台聚、亞聚：EVA行情反彈上揚 但5月起買氣轉觀望恐承壓

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-15 20:46

塑化股台聚 (1304-TW) 集團今 (15) 日舉行台聚、亞聚 (1308-TW) 法說會，受到中東美伊戰爭持續推升原油、乙烯等上游原料上漲，兩家公司皆表示，由於中國宣布 4 月 1 日起取消光伏退稅，使膠膜廠小幅回補庫存，將帶動 EVA 行情止跌反彈，惟漲價後本 (5) 月買氣受到壓抑，若美伊戰爭持續延長，下半年成本恐怕難回到年初戰前水準。

台聚副總經理吳銘宗。(圖：台聚集團提供)

台聚、亞聚今日分別舉行法說會。台聚與亞聚皆隸屬台聚集團，主要生產 EVA(乙烯醋酸乙烯酯共聚合樹脂) 與 LDPE(低密度聚乙烯) 等塑膠原料。

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台聚副總經理吳銘宗表示，第 1 季中的 1、2 月乙烯跌幅較大，EVA 價格相對往上，原本估虧損應較去 (2025) 年同期收斂，但受到戰爭爆發後，原料成本大幅走升，但今年 3 月前已接的低價訂單，無法隨成本調漲售價，使得第 1 季本業 (PE 及 EVA) 虧損相較去年同期擴大，但 4 月起新接單已隨原油價格上揚，單月獲利已將首季虧損轉正。

亞聚則表示，近期東北亞、東南亞部分石化廠已陸續開工，乙烯供應緊張情勢已稍有緩解；加上中國部分石化廠轉賣利潤較佳的單體，減少下游 PE、EVA 的生產，4 月中旬後乙烯行情逐漸走弱。

展望第 2 季，台聚表示，EVA 受中國太陽能需求疲弱，中國國內市場再度壟罩供過於求陰影， 5 月初東南亞行情也逐漸受中國低價貨源影響，加上下游客戶擔憂未來行情恐有大跌疑慮，近期市場觀望氣氛濃厚，買氣明顯萎縮。