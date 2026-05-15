〈技嘉法說〉Q1三率三升 EPS 7.86元創歷史新高 AI伺服器出貨量年增翻倍

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-15 17:39

PC 品牌技嘉 (2376-TW) 今 (15) 日召開法說會並公布第一季財報，第一季稅後純益，52.68 億元，季增 77.5 %，年增 69.1 %，每股純益 7.86 元，創下歷史新高，發言人劉文忠表示，AI 伺服器第一季出貨量年增 110%，帶動第一季毛利率、營業利益率與純益率相較於前一季全數走揚。

Q1三率三升 EPS 7.86元創歷史新高 AI伺服器出貨量年增逾110%。(圖：技嘉提供)

技嘉 115 年第一季營收 1050.57 億元，季增 17.6 %，年增 59.8 %；毛利率 12.0 %，季增 1.7 個百分點，年減 0.9 個百分點；營業利益 74.14 億元，季增 95.0 %，年增 74.9 %；營益率 7.1 %，季增 2.8 個百分點，年增 0.7 個百分點。稅後純益 52.68 億元，季增 77.5 %，年增 69.1 %，每股純益 7.86 元。

‌



劉文忠提到，受惠於高階產品組合持續優化，第一季毛利率、營業利益率與純益率相較於前一季全數走揚，繳出亮麗的三率三升成績；從整體產品營收結構來看，技嘉第一季伺服器產品單季營收佔比已大舉攀升至 71.5%，已成為公司主力成長引擎，而傳統主力產品顯示卡與主機板則分別佔總營收的 16% 與 10%。

在伺服器產品線中，AI 伺服器的出貨動能最為驚人，第一季繳出年增長 110% 的倍增表現。發言人劉文忠說明，全球各大雲端與地端客戶對於高效能運算的需求依然殷切，產品全面覆蓋 AI 雲端到地端需求，這也是推升第一季各項經營績效全面創高的主要關鍵。

本季第一季存貨金額提升到 436 億元，技嘉指出，存貨金額攀升完全是因應客戶強勁的訂單需求，而採取積極備貨的健康策略，藉此確認訂單並確保關鍵零組件供貨無虞，絕非銷售減緩所導致。