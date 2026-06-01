鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-01 18:05

PC 品牌技嘉 (2376-TW) 今 (1) 日舉辦 Computex 會前產品發表會「ENTER INFINITY」，共同總經理林英宇會後接受採訪表示，儘管筆電業務面對記憶體漲價以及起步較晚等挑戰，但目前呈現相當積極的成長態勢，加上持續調整板卡產品的高階定位，樂觀看待下半年發展。

技嘉：筆電面對記憶體成本飆漲 靠高階板卡與動態定價樂觀面對下半年。(圖：技嘉提供)

林英宇表示，由於筆電業務起步稍微較慢，因此這幾年系統產品一直處於非常積極的成長階段，今年整體系統業務確定會持續增長。雖然下半年記憶體成本漲幅過高，可能對原本預期至少翻倍增長的幅度帶來變數，但從上半年的各項數據來看，今年度系統類產品表現依舊非常樂觀。

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面對零組件缺貨壓力與漲價轉嫁問題，林英宇表示這是一個持續監控與調整的動態過程，必須將競爭對手動作、自身策略、客戶接受度以及新機型後續反應進行全盤性綜合考量。

在業務展望與下半年市況應對方面，林英宇指出，雖然上半年大環境相對辛苦，且下半年仍面臨記憶體與中央處理器等關鍵零組件價格飆漲、導致部分終端消費出現疲軟的事實，但技嘉對於下半年營運依然維持樂觀看法。

林英宇表示，技嘉近年在產品定位上積極往上提升，海外與國內市場皆以高階產品為主，預期需求受大環境波動的影響相對較小。目前通路端的庫存水位維持在相當健康的狀態，團隊在消費性產品、板卡與電競周邊的整體出貨量和營收目標上，將全力衝刺維持不低於去年的水準。