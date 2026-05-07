技嘉總座：看好今年AI產能翻倍成長 土城新廠Q3完成擴產

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-07 17:28

技嘉 (2376-TW) 總經理李宜泰今 (7) 日出席遠雄 ESG 論壇，會中接受採訪時表示，美國、土城新廠將分別在第二季、第三季完成擴產，預期 2026 年整體 AI 伺服器產能將較去年翻倍成長。

圖為技嘉總經理李宜泰。(鉅亨網記者吳承諦攝)

在全球產線部署方面，李宜泰表示目前主要出貨仍由台灣供應，但美國產線預計在第 2 季底就能開始向客戶交付 AI 伺服器產品。此外，集團位於馬來西亞與印度的產能建置工作也正持續推進中，以應對各區域客戶的拉貨需求。

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在新北市土城購置的新廠辦預計於第 3 季完成產能擴充，屆時將在該廠同步建置首座自有 AI 工廠並提供算力服務。這座 AI 資料中心除了作為與客戶深化關係的基礎，未來也計畫提供算力資源給台灣教育機構、學校與政府部門使用。

技嘉目前已被市場歸類為老 AI 股，早在 5 年前便超前部署相關領域並推出產品，展現出深厚的技術底蘊。集團現階段除了從事 AI 伺服器整機代工，也積極投入自有的 AI 模型開發，並推動相關應用在實體環境中落地。產品規畫方面將緊跟晶片大廠 NVIDIA 的腳步，上半年出貨主力為 B300 與 GB300 伺服器，下半年則規畫導入下一代 Vera Rubin 平台並進入量產。