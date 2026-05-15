台積電擬出售世界先進8.1%股權 持股比降至19%

台積電強調，此項股權出售計畫將不影響台積電與世界先進的策略合作關係，包含委託世界先進生產矽中介層，以及向該公司進行氮化鎵 (GaN) 製程技術授權。本次股權出售計畫係台積電規劃將資源專注於其核心業務。自 2024 年 6 月起，台積電已不再於世界先進董事會中擁有董事席次。

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在股權充分稀釋的基礎下，台積電目前約持有世界先進公司 27.1% 股權，本次出售持股後，預期所持有之世界先進股權將減少至約 19%。在可預見的未來，台積電並無進一步出售該公司股權的計畫。