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台積電擬出售世界先進8.1%股權 持股比降至19%

鉅亨網記者魏志豪 台北

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (15) 日宣布，計畫售出世界先進 (5347-TW) 普通股，出售股數不超過 1 億 5,200 萬股 (15.2 萬張股票)，約相當於世界先進股本 8.1%，此次計畫採鉅額交易方式執行本次出售，預計出售對象為財務投資機構。

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台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

台積電強調，此項股權出售計畫將不影響台積電與世界先進的策略合作關係，包含委託世界先進生產矽中介層，以及向該公司進行氮化鎵 (GaN) 製程技術授權。本次股權出售計畫係台積電規劃將資源專注於其核心業務。自 2024 年 6 月起，台積電已不再於世界先進董事會中擁有董事席次。


在股權充分稀釋的基礎下，台積電目前約持有世界先進公司 27.1% 股權，本次出售持股後，預期所持有之世界先進股權將減少至約 19%。在可預見的未來，台積電並無進一步出售該公司股權的計畫。

台積電近來積極重整資源，將資源聚焦在先進與特殊製程以及先進封裝領域，陸續淡出 6/8 吋製程領域，此次也透過出售世界先進股權強化資源集中效益。


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台積電世界先進矽中介層持股

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