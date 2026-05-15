裕慶首季稅後純益年增29%每股賺1.51元 展示架漲價4月起認列

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-15 17:18

裕慶 - KY (6957-TW) 今 (15) 日公布 2026 年首季財報獲利資訊，單季稅後純益 8257 萬元，季減 68.51%，年增 29.07%，每股純益 1.51 元；裕慶因應首季原材料成本與關稅等外部環境變化，已針對商用展示架業務訂單平均調漲約 10%，隨著新漲價訂單自 4 月起陸續出貨並進入營收認列。

裕慶董事長廖昭宜。(鉅亨網記者張欽發攝)

裕慶 - KY 在 2026 年 4 月營收爲 3.68 億元，月減 26.61%、年增 53.31%，2026 年 1-4 月營收 13.77 億元，年增 34.47%。

‌



裕慶 2026 年第一 季財報營收 10.08 億元，毛利率 30.22%，季減 17.28 個百分點，年減 4.81 個百分點，單季稅後純益 8257 萬元，季減 68.51%，年增 29.07%，每股純益 1.51 元

裕慶 - KY 的商用展示架業務仍是推升整體營運維持良好動能的核心主軸，因應第一季原材料成本與關稅等外部環境變化，裕慶 - KY 指出，已針對商用展示架業務訂單平均調漲約 10%，隨著新漲價訂單自 4 月起陸續出貨並進入營收認列階段，預期將有助於改善後續毛利表現，並進一步帶動獲利能力逐步精進。

裕慶 - KY 指出，觀察美國終端零售市場受通膨、消費行為轉變等影響，零售通路逐步呈現大者恆大趨勢，隨著部分中小型連鎖店與獨立商店萎縮，大型零售商憑藉規模經濟、供應鏈效率與全通路服務能力，反而會有進一步擴大市場的市占。裕慶 - KY 商用展示架業務主要合作客戶皆為全球前 500 強知名企業，客戶體質穩健且具長期展店與改裝需求，有助於集團在市場變動中仍維持較佳接單基礎。

裕慶 - KY 並指出，美國大型零售通路並未全面收縮實體門市投資，反而朝「精準展店、門市改裝與數位化貨架升級」方向發展，

同時，以 Lowe’s 為例，除持續推動小幅展店外，也將門市改裝重點放在「展示 + 數位導購」結合，提升消費者店內體驗，並強化線上購物與實體取貨結合；Home Depot 及 Target 也持續推動展店與改裝計畫，其中 Target 規劃 2026 年開設 30 家以上新店、改裝超過 130 家門市，並預計至 2035 年興建超過 300 家新店，顯示大型零售通路對實體門市升級仍維持高度投入，亦反映在集團商用展示架業務接單及客戶備貨需求轉趨積極，有望帶動未來營運保持向上成長態勢。

不僅如此，裕慶 - KY 也積極推進智能數位展示架新品開發，目前正與客戶進行測試驗證，並已取得良好進展，有助於加速開啟智慧零售新產品線。裕慶 - KY 表示，智能數位展示架可結合電子標籤、數位資訊顯示、商品管理與門市營運需求，有助零售客戶提升價格更新、商品導購、庫存管理與促銷效率，亦可望為整體產品組合創造更高附加價值，進一步提升市場競爭力。