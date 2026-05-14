〈台積技術論壇〉廣達：AI有四大面向升級 期待台積電IVR、SoW發展

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2026-05-14 10:56

廣達 (2382-TW) 副總經理趙茂贊今 (14) 日受邀至台積電 (2330-TW)(TSM-US) 技術論壇演講，並於會中表示，AI Scale-up 架構興起，帶動四大面向升級，包括 ASIC 數量、機櫃功耗、晶片 TDP 與 Fabric SerDes 速度，許多挑戰非供應商單方面能解決，尤其在 IVR、SoW 領域仍高度期待台積電的解決方案，支持 AI 持續高速成長。

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

趙茂贊指出，從廣達角度觀察，AI scale-up 的成長速度可從四個面向來看，包括單一 cluster 內 ASIC 數量在約 10 年間將成長 72 倍、機櫃功耗成長 200 倍、晶片 TDP 成長 10 倍，以及 Fabric SerDes 速度成長 8 倍。這些變化代表 AI 運算需求不只是晶片效能提升，而是整個系統架構、電源、散熱與高速傳輸全面升級。

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他表示，近年 AI 興起後，Scale-up 成為關鍵。尤其自 2016 年 AI 專用伺服器問世以來，系統架構快速演進，從早期 8 顆 GPU 互連，逐步擴大至更高密度、更高功耗的 AI cluster。

在電源設計方面，趙茂贊指出，早期 DGX-1 整機耗電約 5kW，但未來數年單一機櫃功耗可能進一步提升至 1MW 等級。當功耗大幅攀升時，電源轉換效率將成為關鍵，即使只有 1% 的效率差異，也會造成顯著能源損耗。

他說，未來 AI 機櫃的電源架構將從過去的 12V、48V，朝 800V DC 等更高電壓發展，再一路轉換至 VCore。從系統角度來看，越靠近 VCore 越有利於效率提升，但同時會受限於面積、散熱與整合難度。廣達雖然也在思考自身 IVR 解決方案，但坦言，若要達到更終極的效率，仍期待台積電能提供更靠近核心的解決方案。

散熱也是另一項關鍵挑戰。趙茂贊表示，隨著晶片 TDP 持續攀升，現有水冷板與晶片之間仍存在多層熱阻。最理想的狀態，是從機櫃到晶片裸晶之間只剩一層熱介面材料，但這已經不是系統廠單方面可以解決的問題，需要晶圓代工、封裝與系統廠共同整合。

高速互連方面，趙茂贊表示，目前 AI 機櫃內大量使用銅線進行互連，但隨著 Fabric SerDes 速度從 56G、112G、224G 持續往 448G 推進，銅線在損耗、重量、線路密度與製造難度上都面臨瓶頸。他指出，若未來 ASIC 數量從數百顆擴大至上千顆甚至上萬顆，現有銅線架構將難以支撐，系統勢必要導入更多光互連，並從機櫃內部設計進一步延伸至跨機櫃、資料中心層級的整體架構。

趙茂贊也提到，更長期來看，若能透過 SoW (system-on-wafer) 或大型交換器整合方案，將多顆晶片整合成超級交換器 (Super Switch)，將有機會大幅減少線纜數量並降低系統複雜度。他認為，這類技術未來相當重要，但同樣必須從系統層級出發，而不是單一元件或單一公司各自處理。

趙茂贊指出，台灣半導體與系統供應鏈距離近，是未來推動 AI 系統整合的重要優勢。隨著 AI 晶片功耗持續提升，從封裝、散熱材料、電源模組到系統設計，都必須更早期協同開發，才能讓晶片效能在實際系統中充分發揮。