鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-05 15:56

世界先進 (5347-TW) 今 (5) 日召開法說會，公司表示，新加坡 12 吋廠 VSMC 第一期的產品結構有所調整，將新增中介層 (Interposer) 代工，月產能由 5.5 萬片下修至 4.4 萬片，資本支出也由 78 億美元降至 67 億美元，同時因取得客戶長約承諾，第一期產能已全部完售，也因持續接獲客戶訂單，啟動評估第二期計畫。

世界先進指出，此次產能調整主要反映產品組合與製程複雜度變化，其中，將新增中介層相關產能。儘管整體產能下修，但目前第一期產能已全數完售，且均有長期合約 (LTA) 支撐。

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VSMC 於 2024 年 12 月初動土，目前建廠與機台安裝進展順利，進度甚至超前。現階段已有超過 200 台機台於廠內安裝，並準備進行試產，預計今年 6、7 月可產出樣品，2027 年第一季量產時程明確。

公司表示，原先規劃 VSMC 在 2029 年達到滿載，不過由於第一期產能需求強勁，目前 44K 產能已售罄，滿載時程將提前，有助降低產能爬升時對毛利率與獲利的影響程度。

針對新增 Interposer 代工，世界先進並未揭露單一產品產能、價格或客戶細節，但公司表示，感受更多客戶的承諾且需求相當明確，使得 VSMC 整體產能利用率與獲利能力都優於先前預估。此次產品組合調整，也讓新加坡廠不再只是單純擴充 12 吋成熟製程產能，而是納入更多元、高附加價值應用。

財務影響方面，世界先進指出，新加坡廠預計明年開始有產出，2027、2028 年將持續進行產能爬坡，期間對營運與毛利率會有較大壓力。不過，由於產品組合已有調整，對整體公司毛利率的影響，應會比原先純粹 55K 產能規劃來得小，且有助縮短爬坡期間對獲利的衝擊。