Anthropic搶先OpenAI推進IPO！女創辦人爆出殘酷大實話：訓練AI太燒錢
鉅亨網編譯陳韋廷
Anthropic 共同創辦人兼總裁 Daniela Amodei 週四 (4 日) 表示，開發 AI 模型的高昂成本正迫使像 Anthropic 這樣的公司尋求上市融資。這家 Claude 製造商數天前祕密提交 IPO 註冊檔草案。
Amodei 在舊金山舉行的 2026 年彭博科技大會上與 Shirin Ghaffary 討論時發表上述看法，並談及最新的模型開發、商業化戰略以及與美國政府的當前關係。
在被問及像 Anthropic 這樣的公司上市的利弊時，Amodei 答道：「訓練 AI 模型是一項高度資本密集型的業務，公開市場非常適合這種情況。」
Anthropic 一度被視為 OpenAI 的追趕者，但卻搶先一步推進 IPO 進程，兩家公司都打算最早於今年秋季上市。
透過率先上市，Anthropic 有望吸引更廣泛投資者群體的關注與資金，但 Amodei 在會上拒絕就 Anthropic 在 IPO 方面是否與 OpenAI 存在競爭置評。
Amodei 指出，秘密提交文件讓 Anthropic 有機會在通過美國證交會 (SEC) 審查後上市，「遺憾的是，我只能透露這麼多 IPO 相關的事宜」。
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