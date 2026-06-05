Anthropic搶先OpenAI推進IPO！女創辦人爆出殘酷大實話：訓練AI太燒錢

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-05 10:30

Anthropic 共同創辦人兼總裁 Daniela Amodei 週四 (4 日) 表示，開發 AI 模型的高昂成本正迫使像 Anthropic 這樣的公司尋求上市融資。這家 Claude 製造商數天前祕密提交 IPO 註冊檔草案。

Anthropic搶先OpenAI推進IPO！女創辦人爆出殘酷大實話：開發模型太燒錢(圖:shutterstock)

Amodei 在舊金山舉行的 2026 年彭博科技大會上與 Shirin Ghaffary 討論時發表上述看法，並談及最新的模型開發、商業化戰略以及與美國政府的當前關係。

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在被問及像 Anthropic 這樣的公司上市的利弊時，Amodei 答道：「訓練 AI 模型是一項高度資本密集型的業務，公開市場非常適合這種情況。」

Anthropic 一度被視為 OpenAI 的追趕者，但卻搶先一步推進 IPO 進程，兩家公司都打算最早於今年秋季上市。

透過率先上市，Anthropic 有望吸引更廣泛投資者群體的關注與資金，但 Amodei 在會上拒絕就 Anthropic 在 IPO 方面是否與 OpenAI 存在競爭置評。