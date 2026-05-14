鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-14 14:30

路透：美國已批准阿里、騰訊等10家陸企購買輝達H200晶片(圖:shutterstock)

輝達執行長黃仁勳正隨同美國總統川普訪問北京，試圖為此僵局尋求突破。

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根據消息來源，美國商務部已批准包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動與京東在內的 10 家中國科技巨頭採購 H200 晶片。此外，聯想與鴻海等分銷商也獲准參與交易。根據許可條款，每家獲准的客戶採購上限為 7.5 萬顆晶片，買家可選擇直接向輝達採購或透過中間商交易。

然而，這項看似放行的政策並未轉化為實際出貨。黃仁勳此次是在川普的邀請下，於阿拉斯加加入白宮代表團並前往北京。他曾向媒體表示，希望美中領導人能藉由良好的關係改善雙邊聯繫，以解開這場貿易死結。

美國的條件：25% 收入分成與轉運要求

交易受阻的核心原因之一在於美國政府設定的複雜條件。川普政府協商出一項特殊安排，要求美國政府必須獲得晶片銷售收入的 25%。為了避開法律對直接徵收出口費的限制，這些晶片必須先運抵美國領土，再轉運至中國。此外，買方必須證明其具備「足夠的安全程序」，並保證晶片不會用於軍事用途。

這種「經美轉運」的模式引發了北京方面的高度疑慮，擔心晶片可能在過程中被植入後門或遭到篡改。

北京的權衡：扶持國產晶片

另一方面，中國政府對此交易也表現出冷淡與抵制。美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 指出，中國中央政府目前尚未允許企業購買這些晶片，因為北京正致力於將投資集中在發展國內半導體產業。

北京擔心引進 H200 會削弱研發國產 AI 晶片的動力。目前，中國企業如 DeepSeek 已公開宣稱依賴包括華為在內的國產晶片。此外，中國國務院近期發布了兩項供應鏈安全條例，旨在消除關鍵技術基礎設施對外國的依賴，這進一步強化了對輝達產品的審查壓力。

輝達的困境：份額趨近於零

在出口管制收緊之前，輝達在中國先進晶片市場擁有約 95% 的市占率，中國市場曾占其總收入的 13%。黃仁勳曾警告，美國的限制正在侵蝕輝達的市場地位，其 AI 加速器在中國的市占率實際上已降至零。