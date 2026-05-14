鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-15 05:10

谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 下周有兩場重大活動，下周二 (19 日) 的 Google I/O 大會及下周四 (21 日) 的 Google Marketing Live(下稱 GML)，前者將聚焦產品和模型，後者則更直接指向廣告和商業化。專家最新指出，市場焦點正從「發佈什麼模型」，轉向「AI 能力如何進入日常業務流程」。

下週將迎I/O大會跟GLM兩場關鍵活動！花旗：Gemini 4.0可能會來 但最重要事情是「它」(圖:shutterstock)

I/O 大會最大懸念不在 Gemini 4.0 是否亮相，而在 Google 能否證明 Gemini 正從模型能力轉化為搜尋、廣告、購物與雲端業務的收入增長。

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花旗研究董事總經理兼美國網路產業資深首席分析師 Ronald Josey 周二 (12 日) 出具研究報告指出，Gemini 模型仍處前沿，AI 工具推動全球查詢增長，UCP 改造商業，Google Cloud 積壓訂單環比接近翻倍至 4620 億美元。

Josey 並維持 Google「買進」評等與 447 美元目標價，這意味 I/O 大會上任何模型更新僅是第一層信號，真正影響估值的是 AI 搜尋能否擴大商業查詢、AI Max 能否成為廣告預算新默認工具、代理式購物能否連接交易鏈路，以及雲端業務能否續受 Gemini、TPU 與企業 AI 需求帶動。

從發布節奏看，Gemini 4.0 並非沒有可能，但按約 3 到 4 個月一輪，I/O 更可能看到 Gemini 3.2 或 3.5，4.0 機率相對較低。

對投資人而言，模型編號本身非決定性因素，更重要的是 Gemini 生態是否持續擴展，包括 Genie 3、Gemma 4、Gemini Robotics ER-1.6，以及 Gemini 在 Gmail、Maps 後進入更多核心服務的路徑。

Google 也可能更新 Gemini Health、Android XR 智慧眼鏡，以及圍繞 Google Canvas 的旅行場景整合，這些產品若形成統一入口，將強化 Gemini 作為操作層角色，而不只是聊天或生成工具。

截至今年第一季，Google 產品套件訂閱用戶達 3.5 億，需觀察 Gemini 功能擴展會推動訂閱收入，或更多服務於廣告變現。若 AI 搜尋提升體驗但削弱廣告展示，市場反應可能有限，若讓更多查詢具備商業意圖，廣告業務成長空間將被重新評估。

搜尋仍是 Google 估值核心。I/O 大會上最值得關注的是 AI-O、AI-M 與 Gemini 搜尋體驗如何融合，以及 Chrome 在此框架中的位置。

Google 管理層在今年第一季財報會議上提到，來自 AI-O、AI 搜尋等的更長、更複雜查詢提供更多基於意圖的數據，直接關係廣告價值，用戶不再只輸入簡短關鍵字，而是輸入預算、場景、偏好與約束條件，Google 由此獲得更細緻需求信號。

傳統上，約 20% 查詢具商業屬性，若 AI 搜尋讓更多查詢變成可識別、可匹配、可投放的商業意圖，搜尋廣告天花板可能上移。對廣告主而言，問題不在 AI 功能是否先進，而在同樣 CPA 下能否帶來更多轉換。

今年首季，Google 搜詢量創歷史新高，Google 全球搜尋份額上月達 90%(較 3 月增加 10 基點)，Chrome 全球份額 68%(月增 130 基點），若這些入口繼續擴大，AI 搜尋商業化基礎將更穩固。

目前，AI 驅動的廣告已佔搜尋廣告支出 30% 以上，涵蓋 AI Max、P-Max、Demand Generation 等工具，廣告主可透過提示詞建立修改活動，Ads Advisor 提供代理式輔助，Smart Bidding Exploration 在搜尋活動帶來約 27% 更多轉換，Campaign Total Budgets 減少約 66% 手動預算調整，Journey Aware Bidding 仍測試中。

AI Max 將是 GML 最關鍵觀察點，該工具擬在 9 月完全取代 Dynamic Search Ads。早期結果顯示，完整功能組合帶來 14% 更多轉換，透過更寬搜尋詞匹配在相近 CPA 下帶來 7% 更多轉換。Google 也推進 AI Max for Shopping、Search Campaigns for Travel 等垂直優化。

若這些工具成為搜尋預算新默認配置，AI 對廣告業務影響將從「功能升級」轉為「投放系統重構」。

Google 購物業務正從商品發現入口向更深交易鏈路延伸：UCP、Direct Offers、Agentic Checkout 及 Google Shopping 和 Chrome 中的代理式購物體驗，將是 I/O 與 GML 共同觀察點。

此外，Google 近期合作夥伴擴及大型電商、Meta、Microsoft、Stripe，再加入 Klarna 和 Affirm，支付、分期、結帳與廣告投放若串聯，Google Shopping 商業角色將更重。

Chrome 也將更重要，上月全球份額 68%、美國 50%。代理式購物、個人化推薦與結帳流程若嵌入 Chrome，Google 將在搜尋外獲新商業入口，這也是投資人關注 I/O 原因之一，因 Gemini 若能把「搜尋答案」推進到「執行行動」，Google 在購物與廣告中定價能力可能增強。

此外，Google 過去估值核心為搜尋廣告，但 Google Cloud 正成更重要變數，今年 Q1 收入 200.28 億美元，年增率 63.4%，backlog 達 4623 億美元（季增率近 100%、年增 400.3%，同期 token 消耗季增 60%，顯示企業 AI 需求進入雲端訂單與使用量。

根據測算，Cloud 收入有望從去年 587.05 億升至 2026 年 945.29 億、2027 年 1465.21 億、2028 年 2095.25 億美元，增速分別為 61%、55%、43%。Cloud 佔總收入比預計從 2025 年 14.6% 升至 2026 年 19.5%，2028 年達 30.6%。利潤率亦改善，2025 年經營利潤率 23.7%，2026 年預計 33.8%，2027 年 35%，2028 年 35.5%，意味著 Cloud 不再只是高成長板塊，而開始支撐整個公司利潤率。

I/O 大會上，Gemini Code Assist、AI Studio「vibe coding」工具與 TPU 銷售策略也值得關注。TPU 相關收入預計今年下半年開始貢獻、2027 年明顯放大，市場解讀為 Google Cloud 在模型、晶片、基礎設施與企業 AI 工具間形成更完整鏈路。

花旗給予 Google 的 447 美元目標價基於約 30 倍 2027 年 GAAP 每股獲利 14.75 美元，Google 當前約 2027 年 GAAP 每股獲利的 26 倍，高於市場跟 Google 歷史區間 30 倍，此一溢價需同時滿足。搜尋續增、AI 亦未削弱廣告；Cloud 在 Gemini、TPU 與企業 AI 採用下續加速。

收入模型顯示 ，Google 總收入預計從去年 4028.36 億年增 20.3% 至今年的 4846.2 億、明年 5795.60 億 (年增率 19.6%)、2028 年 6849.04 億 (年增率 18.2%）；Search and Other 今年料將年增 15.9% 至 2601.70 億，今年總廣告收入預計年增 13%% 至 3330.57 億。

然而，廣告預算受經濟與消費支出拖累、AI 競爭恐預期更影響 Google、網路廣告支出恐降速更快、反壟斷與數據隱私監管仍可能壓制估值。