鉅亨速報 - Factset 最新調查：思科系統(CSCO-US)EPS預估上修至4.27元，預估目標價為120.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對思科系統(CSCO-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.15元上修至4.27元，其中最高估值4.3元，最低估值4.14元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.3(4.2)
|4.9
|5.63
|最低值
|4.14(4.14)
|4.4
|4.65
|平均值
|4.22(4.16)
|4.66
|5.09
|中位數
|4.27(4.15)
|4.68
|5.15
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|629.68億
|693.87億
|749.25億
|最低值
|614.51億
|642.55億
|668.10億
|平均值
|623.68億
|671.57億
|713.29億
|中位數
|628.53億
|680.61億
|717.91億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.50
|2.82
|3.07
|2.54
|2.55
|營業收入
|498.18億
|515.57億
|569.98億
|538.03億
|566.54億
詳細資訊請看美股內頁：
思科系統(CSCO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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