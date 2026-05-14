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鉅亨速報 - Factset 最新調查：思科系統(CSCO-US)EPS預估上修至4.27元，預估目標價為120.00元

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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對思科系統(CSCO-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.15元上修至4.27元，其中最高估值4.3元，最低估值4.14元，預估目標價為120.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4.3(4.2)4.95.63
最低值4.14(4.14)4.44.65
平均值4.22(4.16)4.665.09
中位數4.27(4.15)4.685.15

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值629.68億693.87億749.25億
最低值614.51億642.55億668.10億
平均值623.68億671.57億713.29億
中位數628.53億680.61億717.91億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.502.823.072.542.55
營業收入498.18億515.57億569.98億538.03億566.54億

詳細資訊請看美股內頁：
思科系統(CSCO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCSCO

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