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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Sun Communities, Inc.(SUI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.6元下修至2.54元，其中最高估值2.98元，最低估值2.13元，預估目標價為140.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.98(2.98)
|3.45
|3.81
|4.05
|最低值
|2.13(2.13)
|2.72
|3
|3.44
|平均值
|2.54(2.6)
|3.04
|3.38
|3.75
|中位數
|2.54(2.6)
|2.99
|3.26
|3.75
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|24.16億
|25.41億
|27.05億
|28.35億
|最低值
|22.12億
|24.03億
|25.33億
|28.35億
|平均值
|23.51億
|24.68億
|25.96億
|28.35億
|中位數
|23.59億
|24.84億
|25.49億
|28.35億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.36
|2.00
|-1.72
|0.71
|10.84
|營業收入
|22.73億
|29.70億
|32.40億
|32.40億
|23.23億
詳細資訊請看美股內頁：
Sun Communities, Inc.(SUI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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