鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-14 19:24

富邦金控 (2881-TW) 今 (14) 日公告 2026 年 4 月自結稅後純益 388.2 億元，累計前 4 月稅後純益 720.8 億元，均創下歷史新高，每股稅後純益 (EPS) 為 5.15 元。透過其他綜合損益按公允價值衡量 (FVOCI) 之股票處分損益，4 月金控合計 165.8 億元，累計前 4 月金控合計 493.8 億元；金控調整後獲利 4 月 554 億元，累計前 4 月共 1214.6 億元，調整後 EPS 為 8.67 元，已超越 2025 全年獲利表現。

股海神操作助攻！富邦金前4月調整後獲利1214.6億元 超越2025全年。(圖：富邦金控提供)

富邦人壽 4 月稅後純益 309.5 億元，累計前 4 月稅後純益 460.6 億元；加計 4 月及累計前 4 月 FVOCI 股票處分損益 162.6 億及 484.3 億元後，調整後獲利分別為 472.1 億元及 945 億元。此調整項是反映 FVOCI 股票處分損益，不計入當期損益，直接反映於保留盈餘，屬可分配盈餘來源之一，調整後獲利與接軌 IFRS 17 前之獲利表現較具可比性。

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富邦人壽 4 月及累計前 4 月調整後獲利均創歷年同期新高，除 CSM 攤銷及經常性投資收入貢獻獲利外，4 月受惠台股加權指數持續創高及美股上揚，產生金融資產評價利益，並伺機實現國內外股票及基金資本利得。

債市方面，美國經濟表現穩健，Fed 官員對通膨保持警戒，4 月份美債利率呈現高檔震盪。富邦人壽維持充足資金，以因應後續市況變化。匯市方面，美伊戰事進入談判階段，4 月份外資匯入帶動美元兌台幣貶值約 1%，匯率波動可由充裕外匯價格變動準備金因應。後續將持續關注地緣政治發展，動態調整避險部位，以妥善管理匯率風險。

富邦人壽個體累計前 4 月初年度保費收入 (First Year Premium) 達 573.4 億元，較去年同期成長 29%，總保費收入 (Total Premium) 達 1501.7 億元，較去年同期成長 18%；4 月初年度保費 127.1 億元，較去年同期成長 35%，總保費收入 343.2 億元，較去年同期成長 22%，累計及單月預估皆排名業界第二。富邦人壽商品銷售持續朝向保障型及分期繳等高 CSM 商品為主，累計前 4 月個人健康及傷害險較去年同期成長 23%，初年度等價保費收入 (FYPE) 達 205.6 億，預估排名業界第二。

台北富邦銀行 4 月稅後純益 42.2 億元，年增 45%，累計前 4 月稅後純益 163.8 億元，較去年同期成長 26%，續創歷史新高。今年以來各項業務表現均較去年同期明顯提升，帶動營收較同期成長 24%，其中存放款餘額分別較去年同期成長 15% 及 16%，同時在淨利差提升帶動下，累計利息淨收益較去年同期成長 26%，受惠財富管理商品銷量及信用卡海外消費成長，整體手續費淨收益較去年同期成長 31%。截至 4 月底，逾放比率為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1082%，維持良好資產品質。

富邦產險 4 月稅後純益 11.5 億元，累計前 4 月稅後純益 37.4 億元，稅後純益創歷史同期新高；加計 FVOCI 股票處分損益後，調整後 4 月獲利 13.7 億元及累計前 4 月 43.1 億元，主要來自優異承保獲利表現及投資收益貢獻。

在業務表現方面，4 月整體簽單保費 63.4 億元，較去年同期成長 2%，其中電動車險業務受惠完整保障的商品組合及快速便捷的網路投保平台帶動下，單月簽單保費較去年同期成長 27% 表現尤為突出，並進一步推升整體車險業務成長表現優於市場平均水準。累計前 4 月簽單保費收入 276.2 億元，較去年同期成長 9%，簽單市占率 25.5%，蟬聯市場龍頭地位。

富邦證券 4 月稅後純益 24.5 億元，累計前 4 月稅後純益 64.1 億元，較去年同期大幅成長 224%，創單月及累計同期獲利新高紀錄。在手續費收入方面，受惠台股成交量持續突破兆元水準，1-4 月台股日均成交量達 1.06 兆元，帶動經紀及財管業務收入分別較去年同期成長 106% 與 61%。此外，4 月台股延續強勁走勢，指數同步走揚並屢創新高，單月上漲 7204 點，推升金融資產部位收入年增 611%，整體營運表現亮眼。