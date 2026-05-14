宇峻Q1純益創歷年次高 EPS2.34元賺贏去年全年

遊戲廠宇峻 ( 3546-TW ) 今 (14) 日公告第一季稅後純益 1.37 億元，創歷年次高，季增約 57%、年增 160%，每股純益 2.34 元，單季賺贏去年全年，隨著接下來每季新作上市及 FFXIV 季度改版，法人估今年營收逐季攀升，全年獲利挑戰 1 股本。

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除了 FFXIV 外，宇峻第二季及下半年共有 5 款新作推出，以時程來看，6 月將發行《天使之戀國際版》，7 月發行《三國群英傳：策定九州》及《神州 M 國際版》，9 月發行《幻世錄重製版》，10 月發行《三國群英傳：格鬥版》，每季都有新產品推出，將推升營收逐季成長。