宇峻Q1純益創歷年次高 EPS2.34元賺贏去年全年
鉅亨網記者彭昱文 台北
遊戲廠宇峻 (3546-TW) 今 (14) 日公告第一季稅後純益 1.37 億元，創歷年次高，季增約 57%、年增 160%，每股純益 2.34 元，單季賺贏去年全年，隨著接下來每季新作上市及 FFXIV 季度改版，法人估今年營收逐季攀升，全年獲利挑戰 1 股本。
宇峻代理《Final Fantasy XIV》去年 12 月正式上市，第一季開始挹注業績，推升單季營收衝上 5.19 億元，創歷史新高，季增 14%、年增 50%，營業利益 1.48 億元，季增 62%、年增 210%。
宇峻表示，今年《Final Fantasy XIV》(FFXIV) 季度改版時程來看，第二季 7.1 版、FFXIV 星歌異聞聯動；第三季 7.2 版、紅蓮祭、新生祭；第四季 7.3 版、星芒祭、守護天節等。
除了 FFXIV 外，宇峻第二季及下半年共有 5 款新作推出，以時程來看，6 月將發行《天使之戀國際版》，7 月發行《三國群英傳：策定九州》及《神州 M 國際版》，9 月發行《幻世錄重製版》，10 月發行《三國群英傳：格鬥版》，每季都有新產品推出，將推升營收逐季成長。
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