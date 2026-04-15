鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-15 18:31

13 家上市金控 2026 年首季自結獲利全數出爐！受惠於台股成交量能噴發，全體金控累計稅後純益達 1882.01 億元，年增約 31%，多達 8 家金控改寫歷史同期新高紀錄；不過，3 月爆發中東戰爭導致金融市場股債震盪，壽險公司金融資產出現評價損失，使得 13 家金控單月獲利縮至 434.81 億元，月減約 38%。以銀行為主體的中信金 (2891-TW) 奪下單月獲利王寶座，而富邦金 (2881-TW) 穩居累計獲利與 EPS 雙冠王。

13家金控首季狂賺1882億元 中信金奪3月獲利王、元大金成長最神勇。(圖：shutterstock)

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2026 年起，保險業正式適用 IFRS 17 準則，取消「金融資產覆蓋法」，部分金融資產重新指定為 FVOCI(透過其他綜合損益按公允價值衡量) 科目。FVOCI 股票處分損益不計入當期損益，而是直接反映於保留盈餘，但仍屬可供分配之盈餘。

若以單月自結獲利數來看，中信金以 75.77 億元登上獲利王寶座，台新新光金 60.7 億元居次，國泰金 50.3 億元位居第三，值得注意的是，元大金 3 月大賺 46.16 億元創同期新高，登上第四名，第五則為玉山金 30.13 億元。

至於累計獲利方面，富邦金 332.7 億元穩居第一，國泰金 316.6 億元居次，中信金、台新新光金分別為 231.04、210.6 億元，元大金 144.09 億元位居第五。另外，凱基金、永豐金、玉山金 3 家累計獲利皆飛越百億大關。

值得注意的是，多達 8 家金控第一季獲利改寫歷史同期新高紀錄，分別為中信金、元大金、台新新光金、永豐金、玉山金、第一金、華南金、合庫金。

每股純益部分，富邦金、國泰金分別為 2.37、2.15 元，分列冠亞軍，中信金、元大金 EPS 皆超過 1 元，分別為 1.18、1.08 元。

進一步觀察 13 家金控累計獲利成長狀況，除金控雙雄之外，其餘 11 家皆呈正成長，其中，台新新光金因去年合併基期較低，年增率呈現 345% 的爆發式成長，另外，永豐金與玉山金去年皆有併購子公司比較基期較低。

若排除以上比較基期差異較大的上市金控，就屬元大金控成長動能最為神勇，累計獲利年增幅高達 89%，主要歸功於台股大多頭帶動證券、投信獲利引擎全開，上市櫃第一季日成交值屢屢突破 1 兆元，由於元大金受壽險會計變革干擾較小，證券、銀行貢獻獲利較能直接且完整地呈現在損益表上。

金融市場 3 月劇烈震盪，銀行型金控投資部位雖受干擾，但受惠於放款擴張及利差走升，各銀行利息淨收益與手續費淨收益普遍持續成長。北富銀第一季利息與手續費收入分別較去年成長 25% 及 28%。國泰世華受惠於降息帶動外幣資金成本下降，淨利息收入呈雙位數成長。