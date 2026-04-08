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由於 AI 帶動 PCB 市場需求回升，尖點科技已於 2025 下半年啟動擴產計畫，鑽針新產能預計到 2026 年第一季全數到位，月產能將由 3100 萬支提升至 3500 萬支；2026 年新的擴產計畫也積極規畫擴充。

PCB 鑽針及代鑽孔廠尖點 在完成以發行可轉債及辦理現增自市場募集 11.87 億元後，在市場需求強烈的推動下，2026 年將擴大資本支出至 16.1 億元。