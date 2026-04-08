鉅亨網記者張欽發 台北
PCB 鑽針及代鑽服務廠尖點科技 (8021-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，3 月營收 4.73 億元，月增 14.46%，年增 51.36%，2026 年第一季營收 13.4 億元，年增 50.96%，尖點 3 月營收創新高，首季營收創歷史次高，僅次於上季。
尖點今天並公布 3 月自結稅後純益 5787 萬元，年增 1.34 倍，每股純益 0.4 元。
尖點科技 2025 年全年營收 44.1 億元，毛利率爲 30.85%，年增 4.66 個百分點，稅後純益 3.89 億元，年增 88.98% ，每股純益爲 2.75 元。
由於 AI 帶動 PCB 市場需求回升，尖點科技已於 2025 下半年啟動擴產計畫，鑽針新產能預計到 2026 年第一季全數到位，月產能將由 3100 萬支提升至 3500 萬支；2026 年新的擴產計畫也積極規畫擴充。
PCB 鑽針及代鑽孔廠尖點 在完成以發行可轉債及辦理現增自市場募集 11.87 億元後，在市場需求強烈的推動下，2026 年將擴大資本支出至 16.1 億元。
而尖點科技 2025 年聚焦 AI 相關應用，高階產品占全年銷量占比為 48%，2026 年目標至少達 55%；尖點啟動擴產，預計今年底鑽針月產能將擴增至 4500 萬支。
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