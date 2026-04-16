大咖都到了 金像電、欣興及臻鼎參與認購尖點的無擔保CB

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-16 18:32

PCB 鑽針及代鑽服務廠尖點 (8021-TW) 經董事會決議辦理私募國內無擔保可轉換公司債 (CB) 案，上限 6 億元，引進欣興 (3037-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 等策略性投資人，金像電 (2368-TW) 今 (16) 日也公告在 2 億元以內參與認購尖點的無擔保可轉換公司債。

尖點科技總經理林若萍(左)及董事長林序庭。(鉅亨網記者張欽發攝)

在 PCB 廠認購尖點的無擔保可轉換公司債案中，欣興認購總額不超過 2.1 億元，臻鼎 - KY 認購不超過 1.9 億元。尖點表示，透過策略投資人參與，公司可望深化技術協作與供應鏈鏈結，提升長期營運韌性。

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由於 AI 與高效能運算半導體需求持續增長，推升晶片腳位數與訊號密度，帶動 ABF 載板朝向高層數與細孔化發展。尖點透過與欣興等全球領先 ABF 載板廠合作，有助於推動高階載板製程用的鑽針技術 升級，提升深孔鑽孔穩定性與良率，降低偏孔與斷針風險，助力公司切入 AI 及高階半導體載板應用，提升產品附加價值。

2026 年第一季營收 13.4 億元，年增 50.96%，尖點 3 月營收創新高，首季營收創歷史次高，僅次於上季。

尖點 3 月自結稅後純益 5787 萬元，年增 1.34 倍，每股純益 0.4 元。