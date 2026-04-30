鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-30 18:55

富邦金控 (2881-TW) 今 (30) 日公告，董事會決議通過擬配發普通股每股現金股利 4.25 元，持平去年歷史新高紀錄，股息配發率 50.8%，維持長期穩定平衡的股利發放目標。若以今天收盤價 90 元推算，現金殖利率達 4.72%。

富邦金控 2025 年稅後純益為 1209.4 億元，每股純益 (EPS)8.37 元，稅後純益、EPS 穩居金控業之冠，並連續 17 年蟬聯台灣金控業每股獲利龍頭，富邦金控現金股利發放是綜合考量整體獲利及子公司上繳盈餘情況。今年不配股票股利，全配現金股利 4.25 元。

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此次配發現金股利來源自富邦金控各主要子公司，考量各項法定提列及配發限額後，北富銀、富邦人壽、富邦證券及富邦產險之可供分配盈餘均全數上繳，其中富邦人壽之盈餘分派待主管機關核定。

為避免造成股本過度膨脹並考量股東期待，富邦金控今年股利擬全數以現金配發。2025 年度富邦人壽依主管機關函令規定，於 2025 年底一次性提存外匯價格變動準備金 282 億元，受此影響，富邦金控 2025 年稅後純益較 2024 年下降約 20%，達 1209.4 億元，但現金股利配發率 50.8% 則較 2024 年的 39.5% 增加，以回饋股東期待。