鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (14) 日上漲 377 點，收在 41,751 點，4 萬 2 千點大關再次得而復失，外資回頭加碼 45.43 億元，且在期現貨同步偏多操作，現貨方面，特別偏愛二線晶圓代工廠與 PCB 族群，聯電與力積電兩者合計就達 4.2 萬張，雙雙入列外資買超前十名。
三大法人今日合計買超 175.27 億元，外資回頭買超 45.43 億元、終止連 4 賣；投信也再度加碼 142.47 億元、已連 17 買；自營商賣超 12.63 億元、呈現連 3 賣；台指期方面，外資持續減碼空單，未平倉空單口數降至 51,068 口。
外資買超方面，特別青睞二線晶圓代工廠、PCB 與記憶體族群，當中，再度加碼聯電 (2303-TW)(UMC-US) 達 2.4 萬張，力積電 (6770-TW) 也有 1.7 萬張，燿華 (2367-TW) 與華通 (2313-TW) 合計達 3.7 萬張，也同步看好華邦電 (2344-TW)，買超達 2.4 萬張。
外資賣超則鎖定面板與代工廠，大賣群創 (3481-TW) 達 20.5 萬張，友達 (2409-TW) 也有 2.4 萬張，同步調節鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW) 與緯創 (3231-TW)，三家合計高達 5.3 萬張，其他如京元電 (2449-TW)、中鋼 (2002-TW) 也都有 1.5 萬張以上。
投信與自營商也雙雙看好聯電與華邦電，兩者一共加碼聯電近 9 千張，華邦電更有 1.8 萬張。
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