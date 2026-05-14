鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-14 17:59

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 今 (14) 日召開法說會，針對市場關注的 2026 年營運動能及接單情況，以及核心成衣業務方面，光隆指出，目前訂單能見度已延伸至 2026 年第四季，接單金額達全年目標約 70%，全年仍將維持雙位數成長。

同時，光隆表示，2026 年第二季營運獲利可望優於去年同期，除受惠於成衣產品組合優化帶動毛利率提升外，也將認列日本資產處分收益，進一步支撐整體獲利表現。

‌



光隆 2026 年首季財報方面，營收 14.46 億元，年減 13.3%；稅後淨利 2618 萬元，每股純益 0.17 元。公司表示，2026 年第一季營收及獲利表現主要反映產業淡季、客戶庫存調整及出貨時程影響。

光隆表示，第一季營收與毛利較去年同期下滑，主要受到羽絨及家紡事業影響。其中羽絨事業因去年同期原料行情由處於高檔，形成高比較基期；家紡事業則因主要客戶進行庫存調整，影響短期出貨節奏。在毛利方面，羽絨原料成本增加，家紡則因產能利用率偏低仍需分攤固定成本，導致整體毛利表現承壓。

光隆 2026 年 4 月營收 6.16 億元，爲今年單月新高，月增 4.2%、年減 26.52%。2026 年 1-4 月營收 20.62 億元，年減 17.73%。

展望第二季，光隆指出，雖然 4 月營收出現較明顯年減，但預期 5 月及 6 月將逐步回到成長軌道，其中 6 月將進入生產旺季，營收動能可望明顯回升。整體而言，第二季營收與去年同期差異不大。在獲利方面，光隆 2026 第二季營運獲利可望優於去年同期，除受惠於成衣產品組合優化帶動毛利率提升外，也將認列日本資產處分收益，進一步支撐整體獲利表現。

光隆在核心成衣業務方面，目前訂單能見度已延伸至 2026 年第四季，接單金額達全年目標約 70%，全年仍維持雙位數成長目標，且成長主要來自出貨件數增加。隨主要客戶需求穩定及新客戶持續挹注，成衣業務仍為公司最主要的成長動能。公司表示，過去三年新增客戶已逐步進入規模化下單階段，其中已有兩家躍升為前 10 大客戶，新客戶營收占比預期將由過去的 5-10% 提升至 10–15%。

此外，光隆積極拓展特殊應用服裝與國防相關領域，持續參與各類產品與裝備採購標案。管理層表示，目前相關專案已有初步進展，並持續推進後續標案機會，其中單一案件規模具一定潛力，若成功得標，未來有望逐步轉化為營運貢獻，成為中長期成長動能之一。