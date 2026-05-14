鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-14 20:04

台股今 (14) 日回神上漲 377 點，但匯市相對冷清，新台幣兌美元一路在 31.5 元附近盤整，外資有進有出，出口商也惜售，終場匯價收在 31.51 元、微貶 0.4 分，呈現連 3 黑，台北與元太外匯市場總成交值急凍至 19.755 億美元。

〈台幣〉股匯不同調 匯市交易急凍連3黑收31.51元。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天以 31.49 元開盤，最高來到 31.485 元、最低來到 31.531 元，全日匯價波動不大，買賣匯雙方交投意願也不高，以近乎平盤的 31.51 元微貶作收，續寫逾一周以來的收盤新低。

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觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小漲 0.05%，亞幣普遍走軟，韓元貶值 0.21%，新加坡幣貶值 0.09%，日元貶值 0.06%，新台幣小貶 0.01%，人民幣則升值 0.04%。

台股今天展開反彈，盤中一度站上 4 萬 2 關卡，但尾盤漲勢收斂，以 41751.75 點作收，上漲 377.25 點，收復 5 日線，權王台積電帶頭走高，國巨 * 攻上漲停，但鴻海、聯發科、台達電等權值股普遍收黑。