光隆聚焦成長動能回穩、國防應用拓展 訂單能見度延伸至Q3

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-23 15:24

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 今 (23) 日召開法人說明會，針對市場關注的 2026 年營運動能、供應鏈布局，光隆強調，隨 2025 年一次性因素影響逐步消化，整體營運結構持續改善，將奠定 2026 年回歸成長軌道的紮實基礎。成衣訂單能見度並延伸至 2026 年第三季。

光隆董事長詹賀博。(鉅亨網記者張欽發攝)

回顧 2025 年營運，光隆指出，排除 2025 年上半年美元急貶產生匯損，全年獲利主要受到一次性影響，基於保守原則，下半認列應收帳款減損及「青喆」建案相關股權投資損失。

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公司強調，相關一次性損失已於 2025 年大致反映，未來財報將更加回歸正常表現，反映核心本業成長動能，以及建案及固定收益帶來的季節性獲利平滑效果。

光隆指出，在核心成衣業務方面，截至目前，成衣接單率已突破年度目標 60%，訂單能見度延伸至 2026 年第三季。公司表示，隨客戶出貨節奏逐步進入旺季，各廠區產能利用率已拉升至八成，營運動能也可望隨年度進程逐步提升。

光隆進一步指出，近年全球服飾消費市場呈現明顯的「K 型分化」趨勢，高端專業機能產品與具價格競爭力之量產商品需求同步成長。公司透過越南、印尼及孟加拉之多元產地佈局，已建立對應不同價格帶與產品屬性的供應能力，得以同時覆蓋高階專業與規模化市場，有助於提升接單彈性。

在新成長動能方面，光隆目前已和新客戶完成初步打樣與報價階段，正在進行開發事宜與洽談合作的細節，如預期計畫進行順利，預計會貢獻今年第四季或明年的營收。



此外，光隆持續深化特殊應用服裝領域的佈局。光隆表示，過去已在軍規等級機能服裝累積技術與製造經驗，近期積極參與多項國防相關產品與裝備採購標案，並已在部分案件取得具體進展，包括國軍步槍彈匣袋及手榴彈袋等採購案，已獲陸軍後勤指揮部保留決標。公司將持續推進其他國防相關標案進程，擴大案件規模的營收貢獻。



光隆管理層指出，隨著多項專案陸續進入開標與驗證階段，公司在國防供應鏈中的參與深度正逐步提升。相較於傳統成衣業務具景氣循環特性，國防相關需求具備較高剛性與預算穩定性，未來有助於優化整體營運組合，並逐步成為重要的補充成長動能。

光隆 2025 年全年營收 85.38 億元，年增 8.2%；稅後純益 3.77 億元，每股純益 2.5 元，擬每股配發現金股利 3 元，盈餘配發率達 120%。光隆並啟動執行買回 2000 張庫藏股的措施，預計將在每股 35 - 49 元區間執行買回。

光隆進一步指出，未來股利政策將以穩定現金流為基礎，逐步提升配發水準，並朝「每兩年提升 0.5 元」的長期機制邁進，強化股利可預測性。