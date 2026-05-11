鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-11 14:32

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 在出貨節奏向上的走勢已現，光隆今 (11) 日公布最新營收資訊，光隆 2026 年 4 月營收 6.16 億元，爲今年單月新高，月增 4.2%、年減 26.52%。公司表示，4 月營收年減主要反映成衣與羽絨部門客戶出貨節奏調整，家紡事業則受主要客戶庫存調整影響，屬短期因素，

同時，光隆隨出貨接單節奏逐步恢復，預期 5 月及 6 月營收將回歸成長軌道，其中 6 月將明顯增長。而光隆 2026 年 1-4 月營收 20.62 億元，年減 17.73%。

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光隆在出貨節奏向上的走勢已經顯現同時，獲利表現方面，公司表示，第二季營運獲利可望明顯優於去年同期，除受惠成衣產品結構持續優化帶動毛利率提升外，也將認列華山藝邸建案交屋收入及日本資產處分收益，進一步支撐整體獲利表現。

光隆 2026 年首季財報方面，營收 14.46 億元，年減 13.3%；稅後淨利 2618 萬元，每股純益 0.17 元。公司表示，2026 年第一季營收及獲利表現主要反映產業淡季、客戶庫存調整及出貨時程影響，營運節奏仍符合年度規劃。

在核心成衣業務方面，光隆表示，全年成衣營收仍維持雙位數成長目標，接單率已達全年預算約 70%，訂單能見度延伸至 2026 年第四季。隨主要客戶訂單持穩及新客戶持續挹注，成衣業務仍為全年最主要成長動能。針對家紡事業，公司指出，主要客戶短期庫存調整影響出貨節奏，惟預期第三季將出現回補訂單，全年營收目標維持與去年相當。