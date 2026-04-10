鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-10 14:36

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 在成衣業務部門接單能見度佳且推進訂單達成率並已達 2026 年全年的 64%， 光隆指出，在既有訂單持穩及新客戶持續挹注下，全年成衣營收仍以雙位數成長為目標。

光隆並指出，隨產業逐步進入旺季，各產區成衣產能利用率持續提升，其中越南產區已達 80% 以上，顯示出貨動能逐步回溫。

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光隆今 (10) 日公布最新營收資訊，2026 年 3 月營收 5.91 億元，月增 92.4%、年減 2%。累計在 2026 年的第一季營收 14.46 億元，季減 36.4%，年減 13.31%。公司表示，第一季營收表現主要反映產業淡季、客戶庫存及出貨節奏調整，公司年度營運採「先蹲後跳」規劃，目前整體營運符合年度規劃。

展望 2026 年第二、三季，光隆指出，公司預期第二季營收與去年同期 24.3 億元相比接近持平，其中家紡事業下滑，因主要客戶調整春夏產品庫存，但第三季羽絨被庫存回補訂單將拉升營收；成衣事業部分客戶調整出貨時程，訂單較集中於 6–8 月出貨。

在獲利方面，預期 2026 年第二季營運獲利可望優於去年同期，除受惠於成衣產品組合優化帶動毛利率提升，亦將認列日本資產處分收益，進一步支撐整體獲利表現。

光隆 2026 年 3 月成衣事業占比提升至 66.6%，持續為公司主要營運支柱，訂單能見度維持在 2026 年第三季，年度接單達成率提升至 64%，在既有訂單持穩及新客戶持續挹注下，全年成衣營收仍以雙位數成長為目標。隨產業逐步進入旺季，各產區產能利用率持續提升，其中越南產區已達 80% 以上，顯示出貨動能逐步回溫。

針對外部環境影響，光隆表示，近期中東地緣政治情勢對公司影響有限。旺季所需主要生產物料已提前備料，航運仍在可控範圍內；此外，公司採客戶指定物料模式，原物料價格波動可有效轉嫁，對整體營運影響相對有限。

光隆進一步指出，全球服飾消費市場呈現「K 型分化」趨勢，高端專業機能產品與具價格競爭力之量產商品需求同步成長。公司透過越南、印尼及孟加拉的多元產地佈局，已建立對應不同價格帶與產品屬性的供應能力，有助於提升接單彈性並優化整體產品組合。

在新成長動能方面，光隆指出，公司具備軍規機能服裝的技術與製造經驗，正積極參與多項國防相關產品與裝備採購標案，國防相關需求具備較高剛性與預算穩定性，未來有助於優化整體營運組合，補充成長動能。