〈全家談展望〉窮忙又沒賺到股市財？ 全家提出「慢商機」緩解焦慮感

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-14 16:57

連鎖超商全家 (5903-TW) 董事長葉榮廷今 (14) 日表示，觀察到有一批消費者非常焦慮，原因在於「薪水不漲、憂心通膨，且又沒從股市賺到錢」，而這群消費者會更聚焦生活日常支出、健康，因此，全家預估鮮食今年將持續雙位數成長，尤其健康飲食的需求將更強勁。

全家預估健康飲食的需求將更強勁。(鉅亨網記者王莞甯攝)

全家觀察，整體消費市場趨向保守謹慎，但在快變動環境中仍有四大慢變動商機，包括健康、便利、陪伴、永續，民眾對「健康食飲」、「分眾飲控」的需求持續攀升，使全家去年相關品類營收已突破 65 億元，並展現兩年躍增 30% 的強勁動能。

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葉榮廷進一步指出，零售業回應消費需求進入細分化時代，考驗業者精準拆解和ㄓ快速對應的能耐，「消費者的日常飲食調控」逐漸成為主流，也成為便利商店鮮食商品經營的新戰場。

展望 2026 年，全家目標化身「健康解憂站」，減輕忙碌消費者的飲控摩擦力，並朝三大方向進行。