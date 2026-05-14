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〈全家談展望〉窮忙又沒賺到股市財？ 全家提出「慢商機」緩解焦慮感

鉅亨網記者王莞甯 台北

連鎖超商全家 (5903-TW) 董事長葉榮廷今 (14) 日表示，觀察到有一批消費者非常焦慮，原因在於「薪水不漲、憂心通膨，且又沒從股市賺到錢」，而這群消費者會更聚焦生活日常支出、健康，因此，全家預估鮮食今年將持續雙位數成長，尤其健康飲食的需求將更強勁。

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全家預估健康飲食的需求將更強勁。(鉅亨網記者王莞甯攝)

全家觀察，整體消費市場趨向保守謹慎，但在快變動環境中仍有四大慢變動商機，包括健康、便利、陪伴、永續，民眾對「健康食飲」、「分眾飲控」的需求持續攀升，使全家去年相關品類營收已突破 65 億元，並展現兩年躍增 30% 的強勁動能。


葉榮廷進一步指出，零售業回應消費需求進入細分化時代，考驗業者精準拆解和ㄓ快速對應的能耐，「消費者的日常飲食調控」逐漸成為主流，也成為便利商店鮮食商品經營的新戰場。

展望 2026 年，全家目標化身「健康解憂站」，減輕忙碌消費者的飲控摩擦力，並朝三大方向進行。

第一，全家進行健康志向品牌的跨溫層鮮食包裝整合，消費者僅需認明健康志向四個字，並搭配既有第三方公證 Clean Label 少添加、全穀標章等，即可一眼對焦個人化需求；其次為擴大會員 APP「健康管理」功能的外部生態圈，精準推薦全方位、易實踐、多選擇的飲食保健對策；第三為持續推出多元新商組，第二季起陸續上市，包括減糖烘焙、即食原型蔬菜、船井生醫和桂格穀飯等品牌聯名開發。


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全家飲控鮮食超商窮忙台股創高

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