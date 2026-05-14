鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-14 18:57

王道銀行 (2897-TW) 今 (14) 日召開 2026 年度第一季線上法人說明會，由總經理李芳遠主持說明首季營運概況。受惠於海外業務擴張與利差改善，王道銀對今年獲利展望秉持「審慎樂觀」看法，未來將持續推展輕資本業務，正向金管會申請財管 2.0 執照，希望能在年底前申請進駐高雄專區，此外，海外布局也取得重大突破，預計於下周正式向澳洲主管機關遞交申格雪梨分行申請書，力拚 2027 年正式開業。

王道銀行 2026 年第一季合併淨收益為新台幣 31.7 億元，合併稅後純益為新台幣 12.32 億元，個體淨收益為新台幣 20.38 億元，個體稅後純益為 7.66 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 0.28 元，較去年同期成長 47%。

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回顧王道銀行 2026 年第一季合併財報表現，王道銀行合併總資產為 7149 億元，較 2025 年底成長 2%；第一季合併淨收益為 31.7 億元，較去年同期成長 35%；第一季合併稅後純益 12.32 億元，較去年同期成長 49%。在主要子公司方面，中華票券 2026 年第一季稅後純益 6.4 億元，較去年同期成長 61%；美國華信銀行 2026 年第一季稅後純益 0.89 億元，較前一年減少 2%。

在個體財報表現方面，王道銀行 2026 年第一季個體總資產為 4303 億元，較 2025 年底成長 3%，淨收益 20.38 億元，較去年同期成長 21%；個體稅後純益 7.66 億元，較去年同期成長 43%，每股稅後純益 (EPS) 為 0.28 元，較去年同期成長 47%。其中，若扣除轉投資收益，2026 年第一季銀行本業淨收益為 17.77 億元，較去年同期成長 13%，本業稅前盈餘為 6.16 億元，較去年同期成長 12%。

李芳遠進一步表示，王道銀行 2026 年第一季獲利表現亮眼，成長主要來自於銀行本業持續優化存款結構、提升利息淨收益，此外，亦受惠於子公司中華票券因其資金成本下降而帶來的大幅成長，以及轉投資租賃事業的止跌回穩。

對於全年 NIM 展望，李芳遠指出，香港分行與 OBU(境外金融中心) 的貸款業務持續衝刺，由於海外利差優於總行，隨業務比重提升，將可望帶動整體利差收益逐步成長。

股利收入方面，第一季已有小幅斬獲，預計在二、三季會大量入帳；財富管理、TMU 及聯貸手續費等輕資本業務部分，仍有很大的成長空間。整體而言，全年維持樂觀展望。儘管近期股市有過熱跡象，王道銀強調，會維持風險管理，確保營運穩健。

展望未來，王道銀行將持續推展輕資本業務，除了加強銷售低耗用資本產品， 提升資本報酬外，也將深耕高資產理財市場，針對高資產客群提供稅務、信託、家族保險等全方位服務。旗下香港分行已於今年 3 月取得保險代理機構牌照，將大力發展保險業務。

王道銀行證實已正式遞件申請「財管 2.0」執照，李芳遠透露，今天上午親自率隊前往金管會進行說明，目標在取得執照後，於今年底前提出進駐「高雄專區」的申請。