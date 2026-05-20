統一超羅智先：股市高檔 但各行業都不輕鬆加速淘汰中
鉅亨網記者王莞甯 台北
統一超 (2912-TW) 今 (20) 日舉行股東會，董事長羅智先表示，儘管股市看起來很熱鬧並處在高檔，多少有助移轉成消費力，但外部環境仍充滿不確定性，零售業有壓力，各行各業都不輕鬆，淘汰在加速中。
羅智先認為，股市的熱絡部分轉到消費市場，不過是在不同板塊間移轉，消費場景不斷改變中，再加上國際局勢變化、通膨等因素，使一些業者會覺得壓力大，統一超也不能說沒有壓力，從每天結帳的狀況都可以看到消費變化。
羅智先進一步提到，零售業的界線已越來越模糊，消費者不太在乎是便利商店、超市或是量販店，而是要能滿足需求，因此，提供什麼商品品項才是重點，超商鮮食和服務型商品持續增加中，而超商的展店上則未設定明確上限。
對於近年的各項併購，羅智先表示，策略投資日本連鎖超市 LOPIA 台灣事業已進入公平會審議程序，目前尚不便做相關評論。
此外，羅智先說，因法規、合約限制，6 月 30 日前不能提到家樂福改名後的新名稱，目前已緊鑼密鼓籌備中。
而市場傳出統一集團有意買肯德基、必勝客在台經營權，羅智先回應「不予置評」、「這種訊息大概都會提到我們，不方便去講什麼」。
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