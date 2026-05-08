鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-08 14:57

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (8) 日宣布，持續深化特殊場域經營布局，攜手國防部於博愛營區國防部會客室開出「全家崇實店」，為超商首次進駐國軍核心對外接待場域，除提升營區購物便利性外，也象徵營站由單純補給功能朝多元生活服務升級。

全家深耕軍營20年 首度進駐國防部會客室。(圖：全家提供)

全家說明，深耕軍營場域逾 20 年，長期於陸海空三軍及國防部相關據點拓展服務，具豐富的封閉型商圈經營經驗，今年以來展店動能持續提升，繼 1 月進駐高雄左營海軍新訓中心開設「海訓店」，再於國防部會客室設立「崇實店」，短短時間連展兩店，顯示軍營場域布局加速成形。

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國防部政戰局副局長胡瑞訓表示，伴隨官兵生活型態和消費習慣改變，營站服務逐步轉型，全家崇實店不僅提升補給效率，也讓營區生活服務更貼近現代需求，進一步強化官兵照顧體系。

全家觀察，軍營場域具備「短時間、高頻率」的補給需求特性，官兵多於訓練或勤務空檔進行快速採買，因此，規劃更強調效率與即時性，導入全家 APP 隨買跨店取與 FamiNow 預約快取服務，官兵可縮短等待時間，其次，強化高蛋白機能型商品配置，對應訓練與勤務需求，第三，導入 Convenience Wear 織品與多元生活用品，滿足臨時性與日常補給需求。