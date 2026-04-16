鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-16 17:03

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (16) 日指出，隨著 AI 應用加速落地，零售產業迎來轉型關鍵期，即日起啟動 2026 年《AI 永續創新大賞》提案競賽，今年正式從永續主題擴大升級為「AI × 永續」雙軸徵件，並開放全台 4400 家店舖據點作為創新驗證場域，邀集企業、新創和法人夥伴，將創新解方導入真實營運場景測試，推動可落地、可擴大的零售解決方案。

全家自 2023 年啟動「全家永續創新大賞」，至今已促成多項參賽方案在便利商店場景中落地的實際案例。

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例如，「咖啡渣再利用計畫」中全家攜手馳綠國際、連橫生技，將廢棄咖啡渣轉化為機能纖維、除臭襪和貓砂等商品，並導入全家線上平台銷售，接觸逾百萬人次。

在減塑減廢方面，全家與 FNG 世代設計及設計研究院合作首創「巧食袋」，以便利商店熟食區的茶葉蛋、夯番薯等高頻消費情境為切入，導入可重複使用的食品級矽膠食物袋。

全家策略規劃部李釧如部長指出，便利商店具高頻消費與多元服務情境，是驗證創新解方的最佳場域，面對零售現場缺工、能源效率與服務升級等挑戰，生成式 AI、AI Agent 等新興技術正加速應用於顧客互動、流程優化與營運決策，本屆徵件也將加速 AI 解方在實體通路的應用。

全家本屆徵件聚焦四大應用方向，包括 AI 提升顧客購物體驗 (如快速結帳、智慧推薦)、店員節力與營運效率優化、節能與能源管理解決方案，以及 ESG 循環經濟與社會創新服務。