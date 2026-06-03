台股

外資買超433億元 期現貨齊翻多 連3天加碼聯電15萬張

鉅亨網記者張欽發 台北

在 COMPUTEX 在台北的盛會推升市場樂觀情緒之下，台股今 (3) 日終場大盤以上漲 901.85 點作收，上漲 1.98%，收在 46459.16 點，成交值 1.6 兆元；三大法人合計買超 515.65 億元。同時，外資在期貨市場小翻多，今天外資交易口數淨額爲多單 177 口。

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外資買超433億元 期現貨齊翻多 連3天加碼聯電15萬張。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，外資今天買超聯電 (2303-TW)74,045 張爲第一名，在本周三個交易日來外資連買聯電達 15.81 萬張，同時，群創 (3481-TW) 及鴻海 (2317-TW) 均為進入外資買超前 10 名的重要標的。


三大法人今天在現貨市場方面，外資買超 433.96 億，投信買超 55.72 億元，自營商買超 25.97 億元；三大法人合計買超 515.65 億元；同時，在期貨市場上，今天外資交易口數淨額爲多單 177 口，末平倉口數爲 66772 口。。

而今天台北股匯市齊揚， 新台幣兌美元匯率以 31.440 元作收、升值 0.5 分，成交金額 17.5 億美元。上午新台幣以 31.430 元開出，盤中最高 31.395 元，最低 31.445 元。

今天集中市場外資買超較多的個股爲聯電、永豐金、群創、臺企銀、第一金、鴻海、陽明、台新新光金、玉山金、國泰金；賣超較多的個股爲華邦電、長榮航、友達、華南金、廣達、正新、兆豐金、南亞科、和碩、華通。

今天集中市場投信買超較多的個股爲台新新光金、華南金、廣達、長榮航、群創、緯創、英業達、正新、和碩、長榮；賣超較多的個股爲聯電、陽明、富邦金、國泰金、大成鋼、文曄、大聯大、瑞儀、元大金、長華 *。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲華新 、聯電、中信金、中環、東元、金寶、神達、群創、中鋼、國泰金；賣超較多的個股爲華邦電、仁寶、旺宏、力積電、廣達、南亞科、緯創。

資深證券分析師簡伯儀說，市場也在形成股價追高風險的疑慮，也造成今天類股重心的快速移轉。但就目前台股技術線型來看，格局上仍有利多方操作，後勢仍不看壞。


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