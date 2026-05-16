鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-16 11:44

森崴能源 (6806-TW)淨值轉負，將於 6 月 23 日終止上市，股價連跌 2 根跌停，儘管周五 (15 日) 打入全額交割分盤集合競價交易，但成交量仍有 1210 張；集團股中，永崴投控 (3712-TW) ，富威電力 (6994-TW) 同步跌出 2 根跌停，但母公司正崴 (2392-TW) 則擺脫跳空跌停，小跌作收，成交量並爆出 1.5 萬張近 9 個月最大量。

森崴能源下富崴承攬台電離岸風電二期計畫，認列預期合約損失旗下富崴承攬台電離岸風電二期計畫，認列預期合約損失，即便台電同意支付 55.57 億元的追加款，財務仍面臨重大挑戰，第一季稅後虧損 18.5 億元，每股虧損 6.82 元，淨值更轉為負 1.82 億元。

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為解決財務困境，森崴能源擬辦理私募，並引進策略投資人，私募目標為 30 億元，合作夥伴則鎖定對又德風場有興趣的投資人。

正崴第一季財報中，依森崴持股比例 24.87% 認列相關損失，首季歸屬母公司淨損新台幣 2.1 億元，單季每股淨損 0.46 元，連續第 4 個季度出現虧損，但營業利益仍達 20.24 億元，仍較去年同期倍增。