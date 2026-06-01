鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-01 09:39

雲林麥寮陸域風場昨（31）日中午驚傳風機起火事故，經濟部能源署對此緊急說明表示，事故現場火勢已經獲得全面控制，當地消防隊已於晚間撤離，目前並無持續擴視損害的狀況，針對本次麥寮風力發電機組發生火災事故，為強化陸域風力電廠的災害應變能力，能源署將要求各電業，針對同類型及一定壽齡以上的機組，加強設備運轉管理及巡檢，並務必嚴格遵守相關法規進行通報及應變，以確保再生能源供電安全。

麥寮風電商轉16年首傳「火燒機」經部嚴令各電業加強高齡機組管理。（圖：台電提供）

針對本次麥寮風力機組起火事件，能源署進一步說明指出，在 5 月 31 日中午大約 12 點 35 分時，該風場從 16 號至 19 號共 4 部風機出現通訊中斷的情事，隨後在 13 點左右發現有風機火燒的現象，研判疑似為 17 號機組出現事故，台電公司也在第一時間派員赴現場查處，並將相關電器設備進行中斷。本次起火風機為雲林麥寮風力發電 17 號機組，屬於 2010 年 5 月 27 日商轉風場，該風機機型為 Vestas 機型，單機裝置容量為 2MW。

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由於該風場商轉至今已累積一定年資，針對本次機組火災的詳細原因，台電指出，將會同相關專家深入調查，全面釐清事故原因，能源署也強調，將要求台電公司檢查同類型機組狀況，並加強機組維修，避免相同情況再次發生。